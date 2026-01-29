賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

記者孟育民／台北報導

公益網紅賓賓哥近來爭議不斷，上月他曾在社群平台直播，分享救援一隻受傷的流浪狗，並將狗狗送醫治療，隨後暫時安置於公司照顧，當時也表示會替牠尋找合適家庭送養。然而，一個月後卻傳出狗狗走失，隔日被網友發現已被捕捉送往動物收容所，而賓賓哥隨後表示未將狗狗領回，引發部分網友不滿，質疑其「利用愛心賺流量」，甚至出現疑似棄養的指控。對此，賓賓哥也發聲回應了！

▲賓賓哥近日又捲入流浪狗爭議。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

針對近日媒體報導與網路輿論，賓賓哥團隊隨即發出聲明，嚴正駁斥「棄養」相關說法，並還原事件經過。團隊指出，該犬隻是主動救援的傷病老犬，後續是否安置於動物之家，係經動保處專業評估後所做的決定，並非置之不理。聲明中說明，該犬隻最初是在公司門口被發現，當時身體虛弱且有外傷，疑似遭遇車禍，團隊第一時間將牠送往動物醫院治療，並支付數萬元醫藥費，相關收據皆完整保留。經獸醫評估，狗狗年齡約15至16歲，因年事已高、骨骼狀況不佳且視力退化，無法進行手術，整體健康狀況並不樂觀。

狗狗出院後，團隊將牠接回公司照顧近一個月，期間由具備養狗經驗的員工悉心照料。不過，由於狗狗年老失智、視力不佳，加上公司為開放式佛堂空間，車輛進出頻繁，儘管設有監視器，仍不慎發生走失意外。團隊發現後立即全員外出尋找，賓賓哥也在直播中公開呼籲協尋。

隨後，團隊接獲熱心民眾通知，得知狗狗已被送往板橋動物之家，賓賓哥與團隊成員也親自前往探視了解狀況。至於未將狗狗領回的原因，團隊解釋，是基於對狗狗安全與健康的考量。由於公司環境對視力不佳、行動不便的老犬存在風險，在動物之家建議下，考量該處具備保暖燈、專業醫療人員及能針對老犬骨骼與眼疾提供全天候照護的條件，最終決定讓狗狗留在動物之家安享晚年。

賓賓哥團隊也強調，若真有心棄養，當初不必投入高額醫療費用救治流浪犬，救援行為本就出於善意，但不代表必須在不適合的環境中強行安置，否則反而可能對動物造成傷害。對於外界將此事操作為「棄養」的相關指控，團隊表達遺憾，並呼籲外界理解完整事實，勿以片段資訊妄下定論。