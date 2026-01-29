閻奕格邀Marz23合作　意外發現超神奇緣份

記者蔡琛儀／台北報導

閻奕格去年自組公司推出〈戒不掉你的愛〉掀起話題，趁熱推出全新版本〈戒不掉你的愛feat.Marz23〉，邀來Marz23合唱，讓原本的情感獨白升級為雙視角對峙，彼此聊天時更發現，Marz23的混血辣妻還拍過閻奕格的MV，相當有緣分。

▲閻奕格與Marz23合作歌曲〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格透露創作初期就設定要有獨唱與合唱兩種版本，「一個人的沉溺，跟兩個人的對話，唱起來會很不一樣。」閻奕格早在製作獨唱版時便寄Demo給Marz23，對方爽快答應，Marz23表示自己一向很看緣分，「一開始聽到歌時覺得蠻對味的，近期很少女歌手做這種搖滾。某天帶家人去信義區吃飯，竟遇到閻奕格，心想肯定不是巧合，回家馬上就開始寫我那段Verse。」正式展開兩人的首次合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於錄音期間，Marz23忙於演唱會，於是和閻奕格分開錄音，她表示，收到Marz23錄好的音軌時，被他聲音的能量振奮到，也因此把自己的部分加了更多不同的新想法，Marz23則是對她調整混音時的要求印象十分深刻，笑說：「她要求完美的態度跟我有的比。」

▲兩人一拍即合。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

〈戒不掉你的愛〉MV選在宜蘭廢墟取景，寒流來襲、體感僅8至9度，閻奕格單薄上陣拍到感冒，Marz23則笑說第一次拍MV還能吃到火鍋。