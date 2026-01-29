ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邵庭「走散的朋友不重要」引共鳴
周末鋒面通過再探14度
卸貨倒數！愛雅破尺度脫了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

牟秀珍 薔薔 陳漢典 小S 徐熙娣 許允樂 李玉璽 陳波波

閻奕格邀Marz23合作　意外發現超神奇緣份

記者蔡琛儀／台北報導

閻奕格去年自組公司推出〈戒不掉你的愛〉掀起話題，趁熱推出全新版本〈戒不掉你的愛feat.Marz23〉，邀來Marz23合唱，讓原本的情感獨白升級為雙視角對峙，彼此聊天時更發現，Marz23的混血辣妻還拍過閻奕格的MV，相當有緣分。

▲▼ 閻奕格、Marz23 〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

▲閻奕格與Marz23合作歌曲〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

閻奕格透露創作初期就設定要有獨唱與合唱兩種版本，「一個人的沉溺，跟兩個人的對話，唱起來會很不一樣。」閻奕格早在製作獨唱版時便寄Demo給Marz23，對方爽快答應，Marz23表示自己一向很看緣分，「一開始聽到歌時覺得蠻對味的，近期很少女歌手做這種搖滾。某天帶家人去信義區吃飯，竟遇到閻奕格，心想肯定不是巧合，回家馬上就開始寫我那段Verse。」正式展開兩人的首次合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於錄音期間，Marz23忙於演唱會，於是和閻奕格分開錄音，她表示，收到Marz23錄好的音軌時，被他聲音的能量振奮到，也因此把自己的部分加了更多不同的新想法，Marz23則是對她調整混音時的要求印象十分深刻，笑說：「她要求完美的態度跟我有的比。」

▲▼ 閻奕格、Marz23 〈戒不掉你的愛〉。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

▲兩人一拍即合。（圖／格聲娛樂有限公司提供）

〈戒不掉你的愛〉MV選在宜蘭廢墟取景，寒流來襲、體感僅8至9度，閻奕格單薄上陣拍到感冒，Marz23則笑說第一次拍MV還能吃到火鍋。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

閻奕格Marz23

推薦閱讀

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

12小時前

韓女歌手驚傳離世得年27歲！　經紀公司悲痛證實

韓女歌手驚傳離世得年27歲！　經紀公司悲痛證實

1/28 22:54

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人親揭宣洩細節

23小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

1/28 13:55

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

1/28 07:44

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

4小時前

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

8小時前

戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」　家中更設專屬衣櫃藏半年

戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」　家中更設專屬衣櫃藏半年

13小時前

最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」全場瘋了 艾力克斯：我要這種老闆

最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」全場瘋了 艾力克斯：我要這種老闆

10小時前

寶兒爆「追星SJ進貴賓室」惹火韓方遭解約！　她親上火線回應

寶兒爆「追星SJ進貴賓室」惹火韓方遭解約！　她親上火線回應

7小時前

小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！萬人看光超兇身材 邪惡視角全被拍

小S大女兒「透視bra」解放細肩帶！萬人看光超兇身材 邪惡視角全被拍

11小時前

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

1/28 11:51

熱門影音

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸
曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
張鈞甯苦練打戲：體脂剩13%　每天餓到「睡前要吃宵夜」

張鈞甯苦練打戲：體脂剩13%　每天餓到「睡前要吃宵夜」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
玉澤演超寵粉「有求必應」　困惑問：為何搭個公車也能上新聞

玉澤演超寵粉「有求必應」　困惑問：為何搭個公車也能上新聞
「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
林心如迎50歲生日！ 楊謹華「獻吻Rose媽媽」

林心如迎50歲生日！ 楊謹華「獻吻Rose媽媽」
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

看更多

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

15分鐘前0

張信哲、周興哲罕見世紀合體！　相約上大巨蛋開唱

58分鐘前0

公館青少年「五個月走遍20大專院校」　學生一上台就哭了

1小時前20

《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

1小時前10

男星病毒感染「左半邊臉無力麻痺」　嘴歪眼斜自拍照曝光

1小時前1

閻奕格邀Marz23合作　意外發現超神奇緣份

2小時前1

2026年Netflix最新台劇片單公開！　「霍建華演帥醫」超狂卡司曝光

2小時前26

93萬韓籍YTR在台買房曝原因！　嘆裝潢費「比韓國貴2倍」：貸好貸滿

2小時前11

黃小柔「愛女跌倒門牙撞裂」　驚險過程曝光：嚇死我這個媽

2小時前66

國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

讀者迴響

熱門新聞

  1. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    12小時前1613
  2. 27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實
    1/28 22:54145
  3. 薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節
    23小時前148
  4. 陳漢典收到紅包了！
    1/28 13:555211
  5. 金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！
    1/28 07:442810
  6. 沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」
    4小時前247
  7. 啦啦隊長學網球穿超貼！
    8小時前1613
  8. 戀愛不被抓！Rosé全靠戴假髮「扮阿嬤」
    13小時前42
  9. 最誇張尾牙！「加碼紅包金額太狂」
    10小時前163
  10. 寶兒爆「追星SJ進貴賓室」惹火韓方遭解約！
    7小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合