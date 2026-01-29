2026年Netflix最新台劇片單公開！　「霍建華演帥醫」超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix於今（29）日舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，完整公布今年華語片單及全新佈局，華語片單集結了來自各地的創作者與演員，帶來更多大膽的新點子與更有衝擊力的故事，持續挑戰不同類型與情感表現，展現當今華語娛樂的多元樣貌。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

今年的片單橫跨奇幻、動作、懸疑、喜劇到醫療劇，不論是大場面的世界觀，還是貼近人心的角色故事，都能看到創作者在規模、節奏與情緒上的全新嘗試。率先登場的是跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，由香港動作巨星鄭伊健主演，不僅是久違的回歸備受期待，也是他首度主演Netflix影集。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《百萬人推理》由《華燈初上》製作團隊操刀，故事圍繞一名資深刑警，追查一位能準確預言網紅死亡的神秘網路先知。案件越查越深，也揭開數位時代下，不同世代對名氣與價值的巨大落差，讓犯罪懸疑多了一層當代感。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

監製吳孟謙表示「我們一接觸到《百萬人推理》這個劇本時，就知道它和以往看到的作品很不一樣。它充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，也剛好回應現在這個資訊爆炸的年代，我們到底要怎麼判斷真假、選擇相信什麼。」

談到選角，編導蘇文聖也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」

蘇文聖也坦言婁峻碩飾演的網紅「柚子」一角其實試過不少演員「演員跟網紅的氣質很不一樣，演員都相對內斂，但網紅比較像主持人，需要有一份傲氣，要很有自信地站在舞台上。婁峻碩那時候沒有任何表演經驗，想說姑且一試，沒想到嘻哈歌手的身份讓他十分切合這個角色。」《百萬人推理》將於2月12日全球上線。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

最受矚目的作品之一《乩身》，改編自台灣作家Teensy星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。柯震東飾演意外被推上命運％舞台的三太子乩身韓杰，在人界與妖界失衡之際，必須面對超自然異象與內心的恐懼。

全劇由管偉傑與賴俊羽雙導演聯手執導，並由台灣頂尖視覺特效（VFX）團隊操刀，從角色造型、法器設定到打鬥方式，皆在前期精密規劃，打造出極具規模感的奇幻世界。

提及選角，監製莊淳淳也直言「關於男主角韓杰，當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東。他非常符合這個角色的氣質與個性。確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難。因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單。兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

導演管偉傑則分享團隊其實在製作時，一直想避免說教或去灌輸什麼想法給觀眾，本意是希望給觀眾在觀賞時得到滿足與娛樂「對我來說，《乩身》除了奇幻的世界觀與角色外，想講的不是『你一定要多厲害』，而是當你被推到那個位置時，你願不願意誠實面對自己，會蠻希望這個部分在劇中的呈現能與觀眾產生共鳴。」以獨特題材結合高規格製作的《乩身》預計將於2026年第二季上線。

醫療題材方面，《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角。蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

談及故事起源與改編，編導黃靖祖分享「改編的過程中其實一直有跟原著作家保持討論與更新，除了重新梳理角色關係，也不斷補強醫療專業細節。劇中加入與原著不同的設定，譬如讓謹華姐飾演的何宇華長期陷入醫療糾紛官司，點出許多我們習以為常、快速又便利的醫療，其實背後都是醫護人員承擔風險換來的日常」。

在選角方面，導演李志薔表示「在《急診室的奇蹟》裡有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

李志薔強調「創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」《急診室的奇蹟》即將在今年第四季上線，呈現醫療現場的緊張、衝突與人性光輝。

風格更為黑暗、敘事更加銳利的心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。由編導黃精甫首度執導，影集將聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，透過一樁暴力犯罪，描繪三個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

談及選角，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya在今日發布會也代表編導黃精甫分享「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。也因過往在《周處除三害》中的合作，彼此之間早已建立起深厚的默契與革命情感，許多情緒與理解無需多言，這樣的信任與默契，成就了《沉默的審判》。」

黃精甫也分享了其中一場最具挑戰的關鍵戲「這是一段長達80分鐘的戲，由於必須配合實際場地與城市動線拍攝，拍攝範圍橫跨紅樓、西門町捷運6號出口，以及中華路與成都路一帶，需分時段、分地點完成，對演員的情緒連貫造成極大考驗。」

對此，黃精甫表示「令人驚訝的是，演員始終沉浸在角色之中，特別是阮經天與王淨，彷彿外在世界對他們而言是透明的，只專注活在戲裡。這段80分鐘的戲，最終僅花了8天完成。另一場值得觀眾期待的戲是一場10分鐘的文戲，某個角色在法庭上由A人格轉移成B人格，該演員的情緒轉換，非常值得大家期待《沉默的審判》上線。」《沉默的審判》 將於2026 年正式上線，展開一場震撼人心的真相對決。

▲Netflix舉辦華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。

監製嚴嘉念分享「我們希望帶來一個全新類型的犯罪動作喜劇，我們在視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」

導演洪子烜表示「不管是政商黑道權貴或是市井小民，都能到青和宮來委託處理無法解決且想掩蓋的事，歐美有像《金牌特務》西裝店的特務機構、《捍衛任務》大陸飯店的殺手組織，我們有青和宮內的清道夫組織，宮廟的兼容性讓走進這裡的人是何階層都不奇怪，清道夫也秉持著大事化小，小事化無的『喬事』精神完成您的委託。」《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導，《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。

《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布，敬請期待。