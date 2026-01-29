郭富城台北合體王柏傑！爆「懸疑父子情」　陳意涵求夫加戲遭打槍

記者蕭采薇／台北報導



香港天王郭富城證實空降台灣，接演由年度奇幻喜劇電影《老子》。該片由鬼才導演許富翔執導，29日舉行開鏡儀式。郭富城與王柏傑身穿寫著「我是他兒子」、「他是我老子」的趣味T恤現身，兩大男神疑似將上演「父子檔」，讓現場驚呼連連。而陳意涵為了參演，竟自爆「在家舉手」才爭取到角色，想加戲還被導演無情打槍，逗笑全場。

▲（左起）陳意涵、王柏傑、郭富城、古斌，合作奇幻喜劇《老子》開鏡。（圖／網銀國際影視提供）

郭富城、王柏傑「認親」？T恤藏玄機



《老子》開鏡現場喜氣洋洋，郭富城開心收下象徵開工大吉的紅包，完全融入台灣劇組。最吸睛的莫過於他和王柏傑身上的特製T恤，郭富城寫著「我是他兒子」，王柏傑則是「他是我老子」，加上電影主打奇幻喜劇，這對「父子」究竟是誰生誰？關係成謎引發無限遐想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（左起）王柏傑、郭富城片中的「父子關係」成謎。（圖／網銀國際影視提供）



郭富城透露，為了這部片，事前在香港就與導演及王柏傑多次交流，「每次接演新電影，我都把自己當成新人，最重要是全情投入。」他對這部新作充滿期待，誓言要和角色「活過一次」。

▲（左二起）王柏傑、郭富城片中的「父子關係」成謎。（圖／網銀國際影視提供）

王柏傑圓夢「嚇歪」 陳意涵求加戲遭拒

能跟天王對戲，王柏傑坦言有種「夢想成真」的不真實感，「雖然真的很緊張，但想到可以跟郭富城一起共創，這是非常難得的經驗。」他也表示一直想跟許富翔導演合作，這次可說是「兩個願望一次滿足」。

▲陳意涵、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開奇幻喜劇《老子》的紅布。（圖／網銀國際影視提供）

有趣的是，導演許富翔的太太陳意涵也參演一角。她笑說雖然跟導演「很熟」，但角色可是自己努力爭取來的：「我在家一直舉手說我要演！」她甚至還想走後門要求加戲，結果被導演回絕：「妳可以多來探班就好。」夫妻倆的隔空互動笑翻眾人。

▲郭富城來台拍攝奇幻喜劇《老子》。（圖／網銀國際影視提供）

金獎製造機！影帝后卡司超華麗

《老子》不只由郭富城、王柏傑、陳意涵領銜，還集結了楊貴媚、古斌、陳博正、夏于喬、黃鐙輝等實力派演員，幕後團隊更囊括《賽德克．巴萊》、《疫起》、《老狐狸》等金馬得主，堪稱「金獎製造機」。導演許富翔也對郭富城的喜劇功力信心滿滿，期待影帝能激盪出全新火花。

▲陳意涵求導演老公許富翔加戲被拒絕。（圖／網銀國際影視提供）