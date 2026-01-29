ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵庭「走散的朋友不重要」引共鳴
周末鋒面通過再探14度
卸貨倒數！愛雅破尺度脫了
國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」林茉晶日前透過社群坦言自己因罹患卵巢癌，一共接受6次療程，期間把頭髮剃光，且還一度暴肥20公斤。消息曝光後立刻掀起討論，最近她受邀上Podcast節目，吐露抗癌心路歷程，透露這段期間收入大概少了5倍。

▲林茉晶有「國光女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

▲林茉晶有「國光女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

林茉晶透露這段長達半年的治療期，讓她幾乎處於停工狀態，完全沒有辦法有任何的工作。她描述當時的化療療程，每三個禮拜就得進行一次，隨之而來的副作用讓她抵抗力大幅下降，有將近一週的時間不太能出門，且非常容易生病。往往才剛覺得體力稍微恢復，轉眼間又要去化療了。

除了身體折磨，外貌的改變也讓她深受打擊。林茉晶透露治療期間「我是一直會變胖的」，即便化了妝，神態也已不復從前。回憶起5月底化療結束後，接到的第一份工作，她感嘆當時看著鏡頭前的自己，內心卻湧現一股陌生感，「感覺自己真的已經不是從前的自己了。」

林茉晶坦言在罹癌之前是「什麼都可以接」的狀態，就連外景節目也能輕鬆駕馭。然而，為了配合治療，她的身上裝設了人工血管，導致她被迫放棄許多通告邀約。此外，林茉晶無奈地表示，因為這些生理因素，復出後的「工作機會相對少了很多，收入大概少了五倍，真的就是沒有辦法勉強，算是重新開始。」

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

