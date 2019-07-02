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稻草人哈洛、蒼白女「駭人插畫曝光」　引爆青少年恐慌潮家長怒：殺人犯！

記者林映妤／台北報導

《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）監製、《驗屍官》鬼才導演安德烈艾弗道夫（André Øvredal）執導的恐怖鬼片《在黑暗中說的鬼故事》中的惡鬼駭人插畫曝光，電影更將「稻草人哈洛」、「蒼白女」等可怕模樣1：1大銀幕神還原！

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》真實還原稻草人哈洛、蒼白女等角色。（圖／甲上提供）

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▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》原著恐怖小說蟬聯10年美國圖書館協會「禁書排行榜」冠軍，不僅故事劇情讓人不寒而慄，原著插畫家史蒂芬甘梅爾的駭人插畫更成為上千萬人的童年惡夢，就連監製吉勒摩戴托羅都坦言深受其吸引，並自爆花重金買下《在黑暗中說的鬼故事》原稿插畫！

吉勒摩透露，「當時我很窮，但我依舊掏出所有現金買下書裡我最愛的圖畫，還因此碰上財務與婚姻問題。」他表示電影中的恐怖鬼怪全是以插畫為基礎1：1神還原，讓全球影迷引頸期待。

▼《在黑暗中說的鬼故事》插畫曝光，稻草人哈洛、蒼白女、紅點、咆嘯人。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》原著恐怖小說全球狂銷700萬冊，但恐怖的故事內容與驚悚的插圖卻許多美國青少年惡夢連連，甚至一年至少有上千起相關心理諮商案件，引發家長抗議反彈，成為美國圖書館協會「禁書排行榜」長達10年的冠軍。作者阿爾文施瓦茨與插畫家史蒂芬甘梅爾，甚至曾被抗議的家長比喻成連續殺人犯傑佛瑞丹墨！

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》紅點、咆嘯人。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

儘管作品倍受爭議，作者阿爾文卻很開心能受到關注，因為原著小說是他經過諸多考究而寫成，故事原型來自世界各地流傳的傳說，「這些故事都是人們看過、聽過，甚至曾經歷過的事情。」如今首度搬上大銀幕，也讓全球粉絲為之瘋狂。

導演安德烈艾弗道夫表示，電影將傳承原著小說最核心的價值，讓青少年認識到世界的黑暗面，更透露：「這部電影就像《驗屍官》一樣，將帶給觀眾快窒息的壓迫感。」挑戰影迷的恐懼極限。《在黑暗中說的鬼故事》8月7日搶先全美在台上映。

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》書中噩夢都將實現。（圖／甲上提供）

▲▼吉勒摩戴托羅監製，安德烈艾弗道夫執導《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

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在黑暗中說的鬼故事, 吉勒摩戴托羅, 安德烈艾弗道夫

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