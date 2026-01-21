貝克漢夫妻遭長子公審大崩潰！　知情人打臉：父母求布魯克林回家被拒

記者田暐瑋／綜合報導

貝克漢家族失和風波越演越烈，布魯克林直言不想與家人和解，不滿父母不把妻子視為家人，甚至千方百計破壞感情，但知情人士替貝克漢夫婦抱屈，稱夫婦倆其實非常疼愛兒子，也多次釋出善意想消除彼此的疙瘩，「他們感到受傷和失望！」

據外媒《PEOPLE》報導，知情人士反駁布魯克林對貝克漢夫妻的指控，透露貝克漢50歲過生日時，布魯克林夫妻都有被邀請參加，但不清楚最後為何沒有出席，並非像布魯克林所說的把媳婦排除在外，「這段（親子）關係絕對不是無法修復的。他們愛布魯克林，並且一直在他身邊，但現在他們感到受傷和失望，因為他（布魯克林）完全不參與家庭生活。」

▲貝克漢一家。（圖／翻攝自貝克漢IG）



此外，知情人士透露，其實貝克漢和維多利亞已經多次釋出善意，主動邀請布魯克林夫妻見面談談，以便改善親子關係，「貝克漢愛他的孩子們，他們是他的一切。」至於為何會沒出席爸爸生日派對，有消息指稱，原因是小兒子克魯茲和其女友金特恩布爾的緣故。

曾有消息傳出，布魯克林和二弟羅密歐的女友女友金特恩布爾有過「私交」，小弟克魯茲也曾幫忙對外回覆澄清：「他們沒有約會過！」因此被猜測缺席的真正疙瘩是出在羅密歐的女友身上，而非家人之間的紛爭。