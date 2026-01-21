ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

婁峻碩脫到剩內褲「秀超狂猛肌」
日本3COINS旅行好物新品推薦！
名模林又立秀「渾圓孕肚」2月要生了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

記者葉文正／嘉義報導

韓國大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，1月21日於嘉義市舉行殺青記者會，主持人金鐘國及來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的12位參賽選手共同出席，台灣隊則有綠茶、曹佑寧與徐愷參賽，祖雄手上還包著傷口，坦言想要趕快回家帶小孩。綠茶則開玩笑表示不想再參加第三季。

▲祖雄曹佑寧等生存王二參賽。（圖／記者葉文正攝）

▲祖雄(右二)想要趕快回家帶小孩。（圖／記者葉文正攝）

代表馬來西亞隊的祖雄，提到自己腸胃受傷手也受傷，一直處於挨餓鍾，「我的手有縫針，其實多數是用工具的時候，被很多材料難倒，可說是超出負荷，過程中，沒有手機，偶爾可以透過經紀人聽到老婆聲音，很想念小孩，現在覺得帶小孩很簡單，想立刻回去帶小孩，十天沒見面，我在這邊也帶兩小孩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲祖雄曹佑寧等生存王二參賽。（圖／記者葉文正攝）

▲台灣隊徐凱(左起)綠茶與曹佑寧參賽。（圖／記者葉文正攝）

而祖雄烏克蘭籍的小姨子歐莉雅到台灣，因為觀念溝通問題，導至歐莉雅跟老婆佳娜大打出手，祖雄說，「歐莉雅目前還住我家，目前是和平相處，報導有寫的比較誇張一點，希望她幫我們照顧小孩多一點就好，有協調好。這次跟金鐘國見面，他是偶像，會想要跟他合照。」

▲祖雄曹佑寧等生存王二參賽。（圖／記者葉文正攝）

▲金鍾國視節目主持人。（圖／記者葉文正攝）

台灣參賽者徐愷則表示，「我們所有住的地方都是自己蓋，摸到金鍾國身體覺得肌肉好硬，我擅長跑酷，有發揮作用，因為還有體能競賽，發揮速度敏捷智慧，但是綠茶還有萌樣，他是我們吉祥物，體能擔當都是我跟佑寧，綠茶會讓人驚喜，既然綠茶可以來，大家都可以來參賽了，期待他的表現，帥氣的一面，處理事情到我手一直在發抖。我蠻想參加第三季，如果是在海裡我會期待。綠茶被問參加第三季則笑說，「坦白說，經過這次就把回憶留在這一次就好。」

▲祖雄曹佑寧等生存王二參賽。（圖／記者葉文正攝）

▲《生存王2》今日殺青。（圖／記者葉文正攝）

曹佑寧在花蓮發生嚴重過敏，他也表示：「不知道被蟲咬，還是小黑蚊，或碰到咬人狗，前面兩天都在下大雨，最想念食物，還有很多好吃的東西，在叢林裡要想辦法，沒有水沒有食物，嘴巴也腫到跟香腸一樣。好像學了很多石器時代的東西。」

綠茶雖然被公認實力較弱，但他說自己瘦了很多，但他日韓台語跟國語都可以，變成跟各隊溝通的最佳人選。

31歲馬來西亞網紅培永也笑說，「我是因為通告費很高才來的，我們一起全裸去洗澡，上山洗澡，祖雄我是從小看他們電影長大的，跟偶像同組，瞬間有巨星的感覺，還跟小時偶像一起大便拉屎，智慧頭腦動的最快，但我同一個東西可以不見五次，每人都要佩刀，我的刀永遠都會不見。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

祖雄佳娜

推薦閱讀

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

8小時前

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

15小時前

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

八點檔女星結婚3年…被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

4小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

7小時前

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

5小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

3小時前

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」　私下暖舉曝

3小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

17小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

1/20 12:04

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

8小時前

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

1小時前

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

9小時前

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

【卡正經欸】妹妹葬禮上跟著誦經節奏起舞！背後原因藏洋蔥

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前12

走出母喪…唐治平積極回歸演藝圈　突傳「身體出狀況」活動恐取消

27分鐘前20

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

35分鐘前2

莊凱勛兒女躲棉被偷哭！他認對家人愧疚「是流浪父親」　鏡頭前罕見哽咽　

43分鐘前0

巴奈罕見曝光「與老公甜蜜合照」！　每年背逾30公斤上山...背後有洋蔥

1小時前0

萬芳開唱前滑倒重摔！　「腦袋一片空白」嘆：與死亡如此接近

1小時前0

倒數3天！霍諾德爬101「賈永婕列2大禁忌」 拿香全被拍：第一次雙語拜拜

1小時前0

薔薔新影片尺度太大「被列18禁下架」！　內容遊走灰色地帶緊急調整

1小時前0

串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》撩少女心全球排名曝！7動畫台灣正夯

1小時前0

26歲爆紅陸劇女星「粉絲面前下跪」登熱搜　親揭背後原因有洋蔥！

1小時前0

貝克漢夫妻遭長子公審大崩潰！　知情人打臉：父母求布魯克林回家被拒

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    8小時前2232
  2. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    15小時前1213
  3. 八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」
    4小時前2013
  4. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    7小時前207
  5. 玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬
    5小時前2010
  6. 維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！
    3小時前63
  7. 台北早餐店巧遇霍建華！被粉絲認出「直接整桌幫買單」
    3小時前388
  8. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    17小時前1620
  9. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    1/20 12:04527
  10. 當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」
    8小時前66
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合