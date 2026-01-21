《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

記者葉文正／嘉義報導

韓國大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，1月21日於嘉義市舉行殺青記者會，主持人金鐘國及來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的12位參賽選手共同出席，台灣隊則有綠茶、曹佑寧與徐愷參賽，祖雄手上還包著傷口，坦言想要趕快回家帶小孩。綠茶則開玩笑表示不想再參加第三季。

▲祖雄(右二)想要趕快回家帶小孩。（圖／記者葉文正攝）

代表馬來西亞隊的祖雄，提到自己腸胃受傷手也受傷，一直處於挨餓鍾，「我的手有縫針，其實多數是用工具的時候，被很多材料難倒，可說是超出負荷，過程中，沒有手機，偶爾可以透過經紀人聽到老婆聲音，很想念小孩，現在覺得帶小孩很簡單，想立刻回去帶小孩，十天沒見面，我在這邊也帶兩小孩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣隊徐凱(左起)綠茶與曹佑寧參賽。（圖／記者葉文正攝）

而祖雄烏克蘭籍的小姨子歐莉雅到台灣，因為觀念溝通問題，導至歐莉雅跟老婆佳娜大打出手，祖雄說，「歐莉雅目前還住我家，目前是和平相處，報導有寫的比較誇張一點，希望她幫我們照顧小孩多一點就好，有協調好。這次跟金鐘國見面，他是偶像，會想要跟他合照。」

▲金鍾國視節目主持人。（圖／記者葉文正攝）

台灣參賽者徐愷則表示，「我們所有住的地方都是自己蓋，摸到金鍾國身體覺得肌肉好硬，我擅長跑酷，有發揮作用，因為還有體能競賽，發揮速度敏捷智慧，但是綠茶還有萌樣，他是我們吉祥物，體能擔當都是我跟佑寧，綠茶會讓人驚喜，既然綠茶可以來，大家都可以來參賽了，期待他的表現，帥氣的一面，處理事情到我手一直在發抖。我蠻想參加第三季，如果是在海裡我會期待。綠茶被問參加第三季則笑說，「坦白說，經過這次就把回憶留在這一次就好。」

▲《生存王2》今日殺青。（圖／記者葉文正攝）

曹佑寧在花蓮發生嚴重過敏，他也表示：「不知道被蟲咬，還是小黑蚊，或碰到咬人狗，前面兩天都在下大雨，最想念食物，還有很多好吃的東西，在叢林裡要想辦法，沒有水沒有食物，嘴巴也腫到跟香腸一樣。好像學了很多石器時代的東西。」

綠茶雖然被公認實力較弱，但他說自己瘦了很多，但他日韓台語跟國語都可以，變成跟各隊溝通的最佳人選。

31歲馬來西亞網紅培永也笑說，「我是因為通告費很高才來的，我們一起全裸去洗澡，上山洗澡，祖雄我是從小看他們電影長大的，跟偶像同組，瞬間有巨星的感覺，還跟小時偶像一起大便拉屎，智慧頭腦動的最快，但我同一個東西可以不見五次，每人都要佩刀，我的刀永遠都會不見。」