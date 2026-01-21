《生存王2》陸俊書爆血管　金鍾國「最關心的其實是這個人」

記者葉文正／嘉義報導

韓國大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，1月21日於嘉義市舉行殺青記者會，朝鮮TV電視台台長李承勳特地由韓國飛抵嘉義，並率主持人金鐘國及來自韓國、台灣、日本、馬來西亞的12位參賽選手共同出席，而嘉義市市長黃敏惠也以「在地大家長」的身分受邀出席。

▲《生存王2》殺青記者會主持人金鍾國。（圖／記者葉文正攝）

金鍾國也提到這次對台灣的印象，也談到在台灣錄影跟韓國錄影的最大差異：「之前來拍RUNNING MAN都是在台北，這次走了很多的地方，也吃了許多不同東西。」

▲《生存王2》殺青記者會四國選手到齊。（圖／記者葉文正攝）

金鍾國也認為，因為大部分是韓國工作人員，所以拍攝上沒有覺得有何不同，但因為在叢林裡不能打電話，這次跟大家有對話機會，非常好，對於台灣徐愷的印象深刻，「本來一開始想說他會不會做的好，後來發現其實他做了很多準備，讓我非常驚訝，他在叢林裡表現相當優異。」

▲馬來西亞隊由祖雄(左三)領銜。（圖／記者葉文正攝）

金鍾國也被問到，此次金炳萬、金泳勳、陸俊書代表韓國出戰，覺得誰是隊上的「體能擔當」，有哪一位是讓他特別需要多關心、提醒的成員？金鍾國則透露：「體力來說陸俊書最好，金炳萬雖然知道生存技巧，但也有年紀了，怕他受傷，有稍微關心他。

▲台灣隊有綠茶(左起)與曹佑寧。（圖／記者葉文正攝）

金炳萬認為，各國都有不同選手來，不知道對方會使出甚麼手段，因此第二季更多樣化，每天都蠻緊張。陸俊書則是在比腕力時血管有爆開，隔天手就瘀青了，要做動作動作變得更困難。

日本隊福島善成因為虛弱到沒辦法站起來，還必須要打點滴，他也透露：「畢竟生存王，多少會有受傷部分，沒有太大傷害。我打了點滴，邊打邊想說全世界只有我在叢林裡打點滴，後來刀子又割到手，縫了四針，縫的時候也想說，應該只有我一個人在叢林裡縫傷口吧。雖然我不耐餓，反正也不能吃，只好自己一直洗腦就是沒東西吃，因為有一天狂下雨，又睡在沒有天花板的地方，只睡了45分鐘，沒有體力所以只好打點滴。」

外貌非常粗獷的松永真也則難過表示：「我想要吃軟軟的香蕉，叢林裡有香蕉，但是像沙子一樣的香蕉。」松島正平則笑說，「我想吃五花肉，快要瘋了，差點哭了。」

偶像金泳勳提到，去夜市後，看到粉絲很開心，「很謝謝大家來找我，看到粉絲才覺得，我本來就是這樣的人。加上全部隊都很照顧我，我想說就乖乖跟著大家就好。」金炳萬也說，「泳勳像是在照顧爸爸一樣照顧我。拍攝過程很辛苦，沙漠的風沙很大，太辛苦了，參賽不會後悔，還產生意志力一定要贏。」