26歲爆紅陸劇女星「粉絲面前下跪」登熱搜　親揭背後原因有洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

26歲大陸女星盧昱曉因演出《雲之羽》、《入青雲》人氣持續飆升，不過她並非戲劇科班生出身，先前遠赴英國里茲大學攻讀服裝設計，這也讓她被冠上「高材生」、「時尚學霸」等關鍵字，近期與陳星旭主演的《軋戲》更是讓她再一次受到矚目，甚至因為與粉絲合照登上微博熱搜。

▲盧昱曉與陳星旭主演《軋戲》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

盧昱曉出道之後累積了許多粉絲，尤其是她每次見到影迷在開鏡、殺青地點等待她，都會毫不猶豫地蹲在眾人面前「下跪合照」，這一個下意識的舉動也讓影迷廣為流傳，在場的鐵粉忍不住寫下「當我跪下追星的時候，一抬頭發現盧昱曉也跪下了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲盧昱曉回應下跪跟粉絲合照。（圖／翻攝自微博）

對此，盧昱曉近日在接受訪問時也談及此事，她一臉真摯地說道「每次見到她們我都感觸很深，因為他們是從各個地方來的，所以我會盡量去記住他們的臉，甚至還會見證一些女孩們的成長」，她強調「每次粉絲跟我的角色說你好跟再見，我覺得這是一種儀式感，這種儀式感可以記很久。」

▲盧昱曉回應下跪跟粉絲合照。（圖／翻攝自微博）

而盧昱曉這一段真摯回應粉絲的訪問曝光後，不僅登上微博熱搜排行榜，也引起許多網友討論，紛紛留言「這是偶像跟粉絲之間的雙向奔赴」、「把粉絲當朋友，好棒的一個演員啊」、「這一段訪問太好哭了」、「盧昱曉一直以來都是很好的女孩」，引起熱議。

▲盧昱曉。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）