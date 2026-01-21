薔薔新影片尺度太大「被列18禁下架」！　內容遊走灰色地帶緊急調整

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，直率作風備受喜愛。昨（20日）頻道上架最新影片「台灣人首次登陸台灣，竟還入贅成為了林家女婿」，卻因為尺度太大，影片被歸類到限制級紅標，上架不到半小時就慘遭下架。

▲薔薔影片又遭下架。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔隨即在社群發文透露，影片上架短短半小時內就突破萬次觀看，創下頻道前三高流量紀錄，卻突然被禁播，讓她直呼相當可惜，「很多網友看到一半影片就不見了，還私訊問我結局是什麼！」她形容該集內容屬於「超級灰色地帶」，團隊緊急進行修改調整，預計於今晚重新上架，並喊話粉絲耐心等候，「真的瘋到爆炸，峰迴路轉，請大家務必鎖定！」

▲薔薔私下作風辛辣。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

事實上，薔薔去年「巴西驚魂」影片也遇到相同問題，影片中從外國網站找男模出來，她幾乎全裸給對方按摩，結果變成18禁，最後緊急修改敏感內容，費勁一番苦工才重新上架影片。