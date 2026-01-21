ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》撩少女心全球排名曝！7動畫台灣正夯

記者陳芊秀／綜合報導

2026年開年第一個月你追的是電影？電視劇？還是動畫片？繼《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》空降台灣Netflix冠軍，全球動漫迷苦等兩年的《葬送的芙莉蓮》第2季終於開播，串流追動漫成為新趨勢。而韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播以來好評不斷。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

《愛情怎麼翻譯？》全球熱播

▲▼串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》掀浪漫熱潮！全球排名曝。（圖／翻攝自X、臉書、微博、韓網）

▲《愛情怎麼翻譯？》。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛情韓劇《愛情怎麼翻譯？》由知名編劇組合洪氏姊妹執筆，由金宣虎、高允貞領銜主演，加上日本男星福士蒼汰跨國合作，故事描述精通多國語言的口譯員與韓國人氣女星的愛情。該劇於1月16日全集一次上線，在Netflix全球非英語節目榜高居第2名，首週觀看次數高達400萬次，成功闖入全球36個國家地區的Top 10，在台灣週排行也衝上第2名，僅次於超人氣動畫《咒術迴戰》，這再次反映出台灣觀眾對於高品質韓式浪漫愛情喜劇的忠誠度。

▲▼串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》掀浪漫熱潮！全球排名曝。（圖／翻攝自X、臉書、微博、韓網）

▲《愛情怎麼翻譯？》全球非英語節目第2名。（圖／Netflix）

《豐臣兄弟！》奪冠

▲▼串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》掀浪漫熱潮！全球排名曝。（圖／翻攝自X、臉書、微博、韓網）

▲《豐臣兄弟！》。（圖／翻攝自X）

《豐臣兄弟！》是NHK製作第65部大河劇，自1月4日在日本開播， 至今3集收視率都超過12%，該劇描述豐臣秀吉的弟弟，武將豐臣秀長的一生，由星二代出身的仲野太賀主演，扮演「豐臣秀吉」的是活躍影壇並奪下多個影帝獎的池松壯亮。該劇在台灣同步播出3週，在LINE TV首次奪冠，擠下了霸榜一個月的陸劇《大生意人》，同時在Hami Video也位居第9名，是開年在台灣表現最傑出的日劇。

《軋戲》《玉茗茶骨》5陸劇完結繼續熱播！

▲▼串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》掀浪漫熱潮！全球排名曝。（圖／翻攝自X、臉書、微博、韓網）

▲5完結陸劇台灣串流排名高位。（圖／翻攝自微博、臉書、Disney+提供）

跨年檔播出的《玉茗茶骨》，是知名製作人于正的又一力作，描述茶王之女與失憶狀元郎的宅鬥權謀愛情，1月19日在大陸已經播出大結局，在Disney+上架後收視僅次於韓劇《韓國製造》，跨年期間收視排行穩定保持在第2至第3名的高位，在iQIYI也是持續第2名。

以劇本殺為主題的《軋戲》是2026年1月9日播出的新劇，由陳星旭、盧昱曉主演，導演「貓的樹」執導小成本微電影逐漸成名，現在抗下執導大劇的重任。該劇在iQIYI首週排行第3名，最新一週已經衝上冠軍。且該劇在大陸已於20日播出大結局。同時已經完結的《大生意人》、《雙軌》收視熱度仍高，在iQIYI、MyVideo、LINE TV都衝進前3名的高位。

7部動畫台灣串流正夯

▲▼串流收視週榜／《愛情怎麼翻譯？》掀浪漫熱潮！全球排名曝。（圖／翻攝自X、臉書、微博、韓網）

▲台灣串流現正熱門的7部日本動畫。（圖／翻攝自X、公視+）

日本動畫在台灣串流市場展現強大的收視號召力。《咒術迴戰死滅迴游前篇》描述以咒術展開生存遊戲戰的劇情，在台灣Netflix蟬聯週冠軍，並且在MyVideo奪第2名、Hami Video第8名，制霸多平台的動漫王者。

《葬送的芙莉蓮》於2023年底至2024年初首度推出動畫版，以溫暖療癒描述勇者冒險的故事，在動漫迷苦盼兩年之久，終於推出第2季，在Hami Video表現最為驚人，一進榜便強勢奪下第2名，並在MyVideo排行第4名。

公視+的兩部日本動畫電影，在多元類型的節目中突圍，《北極百貨的秋乃小姐》連續兩週奪冠，《窗邊的小荳荳》則是在最新一週拿下平台收視第一。同時在台灣串流熱播的動畫還有《地獄樂》、《判處勇者刑》、《我推的孩子》，共計7部動畫霸榜中。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《韓國製造》霸榜4週

▲Disney+收視前3強（1/2-1/18，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前3強（1/2-1/18，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連8週第一

▲▼friDay影音收視週榜（1/12-1/18）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（1/12-1/18）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《葬送的芙莉蓮》第2名

▲▼Hami Video收視週榜（1/12-1/18）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（1/12-1/18）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《軋戲》奪冠！短劇第一《撩惹》

▲▼iQIYI收視週榜（1/12-1/18）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（1/12-1/18）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（1/12-1/18）。（圖／iQIYI短劇提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（1/12-1/18）。（圖／iQIYI短劇提供）

LINE TV／《豐臣兄弟！》擠下《大生意人》首奪冠

▲▼LINE TV收視週榜（1/12-1/18）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（1/12-1/18）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《整形過後》霸榜4週《葬送的芙莉蓮》第2

▲▼MyVideo收視週榜（1/12-1/18）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（1/12-1/18）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《咒術迴戰3》霸榜2週《愛情怎麼翻譯？》衝第2

▲▼Netflix收視週榜（1/12-1/18）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix收視週榜（1/12-1/18）。（圖／Netflix提供）

公視+／日動畫《窗邊的小荳荳》奪冠

▲▼公視+收視週榜（1/12-1/18）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（1/12-1/18）。（圖／公視+提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+

ETtoday星光雲

