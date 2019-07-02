華人版「宋宋CP」合體破局！喊話：想變爆紅男神快找我

記者林映妤／台北報導

宋芸樺、宋威龍主演的校園青春愛情片《我的青春都是你》隔了3年終於要上映，2日電影舉行首映會，監製柴智屏、馮凱與宋芸樺、王月、金士傑都出席，可惜宋威龍沒來台，華人版「宋宋CP」合體破局。

▲▼《我的青春都是你》宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

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宋芸樺先前主演的校園愛情電影《我的少女時代》、《帶我去月球》等，合作男星王大陸、劉以豪都成為男神，後來的宋威龍更是不例外成為「國民校草」，她笑說，和自己合作都會爆紅，喊話想紅的男星快來找她搭檔！

其實拍《我》片時，宋芸樺才23歲，宋威龍更只有17歲，2人合作她感覺像當回學生，相當青澀。電影中2人談情十分揪心，宋芸樺回憶學生時期也有男生在她生日時準備驚喜，從校門口就排蠟燭引導她去指定地點，並送上蛋糕和螢光棒，算是非常用心，但最後她沒接受對方追求。至於要如何打動現階段單身的她？宋芸樺笑說：「用真心。」

▲《我的青春都是你》馮凱（左起）、柴智屏、宋芸樺、王月、金士傑。（圖／記者黃克翔攝）

王月在片中與宋芸樺飾演母女，戲中是個虎媽，但下戲後2人感情不錯，宋芸樺更親暱直說，「月姐在片場都很照顧大家，我感覺就像多了一個媽媽！」至於王月女兒「妹子」上個月29日產下男寶寶Theodore，她開心晉升外婆，向大家宣布喜訊。

▲金士傑與王月在片中分飾黑臉教授與逼人虎媽。（圖／記者黃克翔攝）

另外片中扮黑臉的金士傑，飾演畜牧系教授，本就是戲精的他其實正好就畢業於屏東農專畜牧獸醫科，拍片現場聞到牛羊、牧草的味道，還覺得十分親切，不過片中他只需講課，不須實務操作，事實上這類技術他都瞭若指掌，連幫動物接生都駕輕就熟。《我的青春都是你》7月5日上映。

▲馮凱、柴智屏擔任《我》片監製。（圖／記者黃克翔攝）

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