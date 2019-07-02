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《聲林2》最小參賽者年僅11歲　一看名單...驚見「金曲歌手」

記者蕭雅玲／台北報導

選秀節目《聲林之王2》即將在8月23日晚間9點《ETtoday新聞雲》重磅登場！林宥嘉、蕭敬騰兩位天王級導師強力坐鎮和新生代女主持人Lulu加持，今（2日）首錄就邀來選秀節目天后陶晶瑩、周湯豪、以及劉隽擔任飛行導師，之後還將邀請韓團GOT7成員王嘉爾，令粉絲相當期待！

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲陶晶瑩、周湯豪、劉雋受邀擔任飛行導師，與蕭敬騰、林宥嘉合影。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王》第一季創下上億次觀看次數紀錄，製作單位在第二季開錄前，便在海內外舉辦了7場實體海選，超過萬人報名，加上經紀公司推薦，篩選出71組、73名參賽者，其中14位是來自馬來西亞、泰國、加拿大，南韓、大陸、香港、加勒比海等地的選手。

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其中來自加勒比海小島聖露西亞的黑人歌手韋喆，說得一口流利中文，加上靈魂聲線，在海選時表現讓人印象深刻；年紀最小參賽者僅有11歲，分別是目前就讀華東康橋國際學校的夏天，與來自馬來西亞的法蒂瑪若亞。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲陶晶瑩擔任《聲林之王2》首集的飛行導師，與蕭敬騰、林宥嘉合影。（圖／記者林敬旻攝）

而擔任導師的蕭敬騰，對於第二季選手他期望選手們可以真誠就好，「剛站上台的人，沒辦法要求他們有多少東西可以給我們，只要讓我們看到真誠以及正面向上的力量，希望他們都是帶著真誠去面對每一次的演出，並且珍惜身邊所有人，這樣就足夠了。」林宥嘉則是建議選手：「面對人生大事請做好一切準備，並好好享受這個過程，加油！」


《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲周湯豪擔任飛行導師，接受主持人Lulu訪問。（圖／記者林敬旻攝）

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：https://goo.gl/dWj4E2

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Lulu, 黃路梓茵, 蕭敬騰, 林宥嘉

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