獨／孫生掰了「64抽」前東家！　收存證信函...新約簽給反骨男孩

記者林彥君／台北報導

孫生今（1日）宣布和原經紀公司已在6月30日解約，之後的經紀約將在WACKYBOYS 反骨男孩有感覺娛樂有限公司全權處理。孫生在發文中提到「我辛苦了！大家辛苦了！對我來說很不簡單的三年，以後工作請找我們窗口阿翔！」對此孫生現在所屬的經紀公司有感覺娛樂表示：「過程很和平，未來請大家多多指教囉。」

▲孫生經紀約簽在反骨男孩。（圖／翻攝自孫生Instagram）

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孫生因為熱愛表演進入演藝圈，後來因誤簽合約和原經紀公司合作上有些不愉快，累積許多負能量，孫生曾發文表示，「活著很痛苦。」他在3月29日在台北西門町辦簽唱見面會中，透露壓力大到需要吃安眠藥才能入睡，當時他語帶保留的說：「遇到不好的人，壞人就一個，完全無法對付。」據悉孫生口中的人，就是當時的經紀人。

▲孫生現在和酷炫同公司。（圖／翻攝自IG／孫生、酷炫）

該次簽唱會的宣傳海報上出現「孫生來了」四個字，而「孫生來了」這個名稱原是YouTube頻道。孫生曾是中天《麻辣天后傳》的助理主持人，原本該節目製作人孫樂欣想幫孫生開頻道名叫「孫生來了」，剛好撞名孫生跟酷炫開設的頻道名稱，導致頻道鬧雙胞，引發誤會，孫生之後未再出現在《麻辣天后傳》中。

▲孫生古靈精怪愛表演。（圖／記者湯興漢攝）

據悉，孫生因誤簽3年合約，導致他在演藝圈不能「單純表演」，經各方抽成，收入剩不到一半，扣除房租、生活費、治裝費等所剩無幾。孫生因在媒體前搞怪特質吸睛，不避諱把經紀公司抽成的事說出來調侃自己，據悉，原經紀人在有合約期間，寄了兩封存證信函給孫生，理由是「公開場合說合約六四抽，和態度不佳」，導致孫生和經紀公司關係達到冰點。

孫生和前經紀公司合約結束，孫生表示：「感謝前公司的照顧，將來會在表演路上更努力。」

▲孫生（右起）和利菁、李懿曾一起主持。（圖／中天提供）

▲孫生發出合約聲明。（圖／取自孫生IG）

