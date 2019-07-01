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李明川搭捷運驚見「紅唇白臉鬼」：像搭失速列車！聽到2個字他怒了

記者林彥君／台北報導

熊熊和黃鴻升（小鬼）主持《星光雲！RUN新聞》，在今（1日）播出的內容，找來知名造型師李明川改造「欠改造男女」，節目從百位素人中抽中一位幸運男粉絲進行改造，李明川也提出一些建議給粉絲。

▲▼李明川。（圖／ETtoday）

▲李明川比出手勢，想要掃射「白臉鬼」。（圖／ETtoday）

李明川說2年前女性很流行紅唇和氣墊粉餅，有些人會失手讓妝感太重，整張臉看起來慘白，笑說：「整班捷運上的『白臉鬼』和『紅唇鬼』，感覺就像失速列車。」讓他很想搖對方的肩膀給建議，李明川舉起手假裝是槍，開玩笑說：「我希望身上有配備雷射槍。」

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▲▼李明川。（圖／ETtoday）

▲李明川改造幸運觀眾。（圖／ETtoday）

李明川改造男粉絲，更示範造型的注意要點，李明川自認頭大，改造時會注意整體比例，「男生髮型重要，決定身材看起來是幾頭身。」李明川抓起男粉絲頭頂的頭髮，用雙手的手指交錯，把頭髮抓出形狀，提醒：「髮蠟用量少、多次。」

李明川手抹髮蠟先從頭的兩側抓，把頭髮往耳朵壓，後腦勺的頭髮則是手從耳朵往後腦杓方向拉，讓原本扁頭的頭型，看醒來更飽滿，強調噴定型液時要「噴霧狀」，定型液才不會聚集一坨黏在頭髮上。一旁的小鬼補充：「再圓的頭都要整理。」

▲▼李明川。（圖／ETtoday）

▲李明川示範造型穿搭。（圖／ETtoday）

該位參加的男粉絲交往2年的女友也到場，女友說男友平常穿著混搭風，聽到「混搭」，李明川忍不住怒氣說：「我個人最討厭混搭兩個字，就像去沙龍，髮型師都說是亞麻色，什麼都說亞麻色，亂穿都會說是混搭，只要聽到混搭兩個字都會很氣！」

▲▼李明川。（圖／ETtoday）

▲李明川上節目改造素人。（圖／ETtoday）

李明川提到，男性畫眉毛可以讓自己眼神更集中，也可以用衣服的顏色讓自己看起來有精神，「鞋子代表品味，有人著迷穿襪子配涼鞋，沒有穿好不是潮男，是阿北，每當我看到時，只能順服自己，『他只是暫時外出買東西』。」一席中肯話語讓熊熊和小鬼笑到彎腰。

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