宋慧喬宋仲基離婚！星座專家點出「這2點爆發」：童話故事很少會成真

記者林彥君／台北報導

宋慧喬（喬妹）和宋仲基爆出離婚，星座專家安格斯表示，「說真的，這事件並不意外。」他從星盤看，以處女座的宋仲基，天蠍座但外顯性格是射手座的宋慧喬來說，「處女跟射手這一組，實在有著重重問題，如果以配對常看見的分數來說，只有一星是很恰當的，從內至外，性格習慣思考直覺，根本平行線，完全不同。」

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

安格斯認為，雙宋遇到的問題有兩部分，「內在天性」和「溝通」，在內在性格方面，在婚姻之中，處女會演變成管理者與教官；射手的性格，灑脫無羈絆沒有特定原則，在婚姻之中，射手必須要有戀愛時般的自在。

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至於雙宋在溝通方面，安格斯提到，處女是喜歡積壓的，並不是因為話講不清楚，而是要整理之後，覺得完整有邏輯才開始溝通。射手是當下直接的，有什麼是不是該立刻說明，過了也就很快忘了，對舊事重提會覺得很煩，篇幅有限，安格斯直言：「簡單說這兩點，以足夠解釋王子公主婚姻可能爆發問題。」

▲宋慧喬和宋仲基離婚。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

至於為何認定宋慧喬是射手座？安格斯平常會收看韓綜藝節目，宋慧喬生日是11月22日，日期屬天蠍座，但他認為宋慧喬比較像是射手座，安格斯說，有次看到宋慧喬在節目說自己在傍晚出生，「11月22日那天可以下午五點為分水嶺，之前出生為天蠍，之後出生為射手。」

▲范冰冰、李晨分手。（圖／翻攝自微博）

安格斯表示以宋慧喬過往的緋聞對象均是健美協會，「宋承憲、元斌、李秉憲和Rain等，不論是臉蛋、身材、知名度在當代都屬頂級的，最愛會動會跑的華麗皮毛野獸，非火象莫屬。」在從離婚事件中，宋慧喬相對宋仲基顯得更直接坦率的發言，安格斯斷定，「喬妹是標準射手座。」

最後安格斯感慨，「童話故事很少成真的，成真以後也常走不遠，但有真的愛過就夠，就這麼簡單。」不過在安格斯說完，馬上爆出范冰冰和李晨分手消息，自嘲烏鴉嘴占星，大嘆：「11月24日生的李晨和9月16日生的范冰冰，怎麼又分了組射手處女組合......」

▲星座專家安格斯。（圖／記者林彥君攝）