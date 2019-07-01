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Lulu金曲壓力大只吃「鹽巴飯糰」　阿達心疼曝她私下努力

記者林彥君／台北報導

黃路梓茵（Lulu）上月29日獨挑大樑主持第30屆金曲獎，在饒舌、畫畫、模仿陳珊妮等表現廣受好評。男友阿達今（1日）錄狼谷競技台《Game什麼東西》談到Lulu在準備的過程壓力大，心疼Lulu緊張沒食慾，加上她擔心會吃壞肚子，阿達除在旁打氣，也負責「食物供應」，阿達手捏「鹽巴飯糰」讓Lulu充飢。

▲▼Lulu黃路梓茵。（圖／台視）

▲Lulu黃路梓茵饒舌驚豔全場。（圖／台視）

阿達說，只要有重要工作，Lulu都習慣只吃沾鹽巴水的飯糰，他事前打電話問Lulu的媽媽：「阿姨，飯糰要怎麼用？」平時會煮香菇雞湯、蘿蔔排骨湯幫Lulu暖胃，阿達說金曲獎當天Lulu沒有吃東西，怕Lulu餓，有準備三角形鹽巴飯糰。

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Lulu在開場演出饒舌，讓全場驚豔。該段演出準備了一個月，也是Lulu最緊張的部分，阿達透露，當時金曲獎製作人陳鎮川（川哥）寫好詞，問Lulu能否挑戰饒舌，「一開始詞是川哥寫的，後來Lulu和呂士軒討論後，再加入《美小鴨》改編，我建議編曲加入鼓聲，更有節奏。」

▲▼阿達。（圖／狼谷競技台提供）

▲阿達透露Lulu壓力大沒食慾。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼LuLu。（圖／攝影中心）

▲LuLu獨挑大梁主持金曲獎。（圖／攝影中心）

阿達說，Lulu為了準備饒舌下了非常多功夫，從接下主持棒，就開始練習，「她真的非常努力，很喘，她排練時不會喘，我看到她在鏡頭上的臉，『哇噻！緊張了！』我看到胃有點痛，但Rap過了，我知道後面一定沒問題！」

Lulu在事前預想金曲獎可能會遇到的各種問題，「她很緊張，做了最壞打算，怕遇到trouble，最後一切順利，像她說的『沒有臨場反應，而是做了多少準備，從心裡的資料庫拿出來應變。』」對於Lulu的表現打幾分？阿達堅定的說：「在我心中一定是滿分，一定是最好，我看到她整段過程的努力和態度，我非常感動！」

▲▼阿達。（圖／狼谷競技台提供）

▲阿達大讚Lulu在金曲獎上的表現。（圖／狼谷競技台提供）

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