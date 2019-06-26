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獨／顏永烈被鬼壓！廁所門狂甩...「吐出一灘血」　他癱軟倒地：人生盡頭

記者林彥君／專訪

顏永烈過去從幕後轉戰節目主持，現為三立《愛玩客》主持人，在螢光幕前顏永烈一直處在「嗨的狀態」，私下的他也一樣，專訪中他邊說邊搭配肢體動作，讓聽者完全陷入他的故事中，甚至還聽到起雞皮疙瘩。有多年外景經驗的顏永烈，透露曾到馬來西亞住宿，遇到靈異事件，「帶傷回來。」

顏永烈吞了口水吐出幾個字，「這個我沒有講過，那次我還到廟裡收驚，請老師幫我化解。」

▲▼ 顏永烈。（圖／顏永烈提供）

▲顏永烈到世界各地主持外景節目。（圖／顏永烈提供）

那次外景住在一間百年古厝，當時他和攝影師一間房，房內規格是樓中樓，攝影師走上小閣樓，又走下來對他說：「上面給你睡好了。」他不以為意，直到凌晨1點他半夢半醒間，聽到有人走上樓的腳步聲，顏永烈邊說邊敲擊桌面「咚、咚、咚」，起身拖著腳步模仿來回踱步的聲音，「我眼睛張開，一瞬間身體無法動彈，心想『完了！遇到了！』」

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▲▼ 顏永烈。（圖／怡佳娛樂提供）

▲顏永烈接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／怡佳娛樂提供）

顏永烈掙脫後終於起身，想下樓找攝影師，最後決定繼續睡，「我剛躺下就感受到一股力量『轟』，之後身體被壓住，我在心中默念『真的對不起，我還要出外景，有打擾的地方很對不起，可不可以讓我早點睡覺』，還是動不了，開始覺得毛毛的，聽說可以罵三字經，但罵完都沒用，後來念心經，突然廁所門被打開『啪、啪、啪』，好可怕。」

▲▼ 顏永烈。（圖／顏永烈提供）

▲▼顏永烈私下和螢光幕前一樣活潑搞笑。（圖／顏永烈提供）

▲▼ 顏永烈。（圖／顏永烈提供）

顏永烈再次起身，他抱起棉被衝下樓和攝影師一起睡，僅對攝影師說：「不要問。」天亮後原本約定早上7點半要集合，但顏永烈和攝影師都「睡死」，打電話和敲門都沒有回應，「我起床時已經8點多，攝影師告訴我，其實在挑床時，他有感覺到不舒服，知道我半夜跑下來，攝影師害怕到整晚不敢睡。」

▲▼ 顏永烈。（圖／顏永烈提供）

▲ 顏永烈主持外景節目多年。（圖／顏永烈提供）

經過那一晚，顏永烈感覺喉嚨非常不舒服，咳嗽咳出血絲，「看到有血絲我沒有在意，但到下午時已經是吐血的狀態，一吐就是一沱血，我不敢跟工作人員說，完蛋了我的人生是不是要走到盡頭？」

等到錄完影回到台灣，他先到醫院檢查，檢查結果很健康，之後又到第二家醫院檢查也是沒有異狀，雖然喉嚨咳出血絲的狀況減少，但精神不濟，他和老婆到一家宮廟拜拜，跟著信眾排隊，輪到他時，顏永烈突然腿軟暈過去、倒在地上。他被眾人攙扶到師父面前，「我意識模糊不清，老婆之後才告訴我，在師父化解後，我變得神清氣爽，精神也變好。」

▲▼ 顏永烈。（圖／怡佳娛樂提供）

▲ 顏永烈首次談起遇到的靈異事件。（圖／顏永烈提供）

顏永烈心有餘悸地說，後來查了那家飯店，得知曾經發生火災，所以才會翻修，不過詳細內容沒有記載。顏永烈講完感到筋疲力盡，「我到國外住宿都會敲門3下，因為聽說敲第3次是國外翻譯。」顏永烈表示從小就怕鬼，說完頻頻搓手，「好涼喔！」

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