Sandy副業加一！搶攻拌麵市場「高成本」：賣200箱也賺不回來

記者林彥君／台北報導

吳姍儒（Sandy）今（26日）在經營的無聊咖啡，舉辦小情人麵新品記者會，她把咖啡店的特色涼麵研發成拌麵，因麵有5色不易製作，她在找廠商過程中處處碰壁。Sandy透露，店裡的營收有四分之一是來自涼麵，平日每天可賣出40碗，假日約賣60碗。

▲Sandy發表新品，找來曾之喬站台。（圖／記者謝盛帆攝）

Sandy說合作的廠商為她另開生產線，所以提高了投資成本，至於投注金額有多少？Sandy賣起關子：「這批賣完也賺不回來的金額。」而Sandy這批麵約有200箱，一箱10袋，一袋有4包定價398元，優惠價318元，粗估砸了80萬元。

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許多名人都推出特色拌麵，即使拌麵市場競爭，她以爸爸吳宗憲的一句話警惕自己，「見好就收，見不好快收。」Sandy認為，要做就要做跟人家不一樣的事，「市面上很多快煮麵，都有特色，我們的麵都是自己做，再送去殺菌，所以師父快瘋了。」

▲Sandy示範煮麵，沒想到遇到斷電。（圖／記者謝盛帆攝）

廣告找來孫其君拍攝，更邀請好友曾之喬站台，Sandy自信地說，麵長得漂亮又好吃，笑說：「就像我和曾之喬色香味俱全。」Sandy和曾之喬是在2年前的一場時尚活動認識，當時Sandy對媒體放話，「活動結束一定要要到曾之喬的聯絡方式。」兩人從此成為好友。

▲Sandy投資拌麵，找來好友曾之喬站台。（圖／記者謝盛帆攝）

Sandy和曾之喬年紀相近，她在國一時就有追曾之喬和劉品言組成的Sweety，「學校會貼她們的公益海報，我們明明年紀差不多，但她們已經是明星了，不會覺得遙遠。」Sandy笑說，當時很迷Sweety的歌曲《三個字》，歷史被重提，曾之喬馬上跳出阻止：「他們都不知道啦！這又不是什麼金曲。」逗得現場大笑。

▲Sandy推出拌麵。（圖／記者謝盛帆攝）