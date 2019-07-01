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前主播張宇生二胎「躺床像殘廢」　大兒子哭音喊「媽媽」她1招收服

記者林彥君／台北報導

前主播張宇昨剖腹產生下小兒子「跳跳」，張宇和老公目前育有2兒子，暫時不會再拚一胎女兒，「原本想要結紮，但認為未來還有空間，希望沒有意外，現在有兩個孩子就夠了，因為生小孩實在太累了！」

▲▼ 張宇生第二胎。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲ 張宇生下第二胎。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

大兒子「蹦蹦」因為黏媽媽，這幾天會用帶有哭聲的鼻音喊她，讓在醫院休養的張宇聽了非常不捨，直呼：「好心碎。」為了避免大兒子因為小兒子出生感到不安全感，夫妻事前準備玩具軌道車禮物，以「跳跳」的名義送給大兒子，和大兒子說：「這是弟弟送你的，他是你的弟弟唷！」讓大兒子漸漸意識自己當了哥哥。

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▲▼ 張宇生第二胎。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲張宇生第二胎「跳跳」。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

張宇說老公在她進產房前，握著她的手打氣：「不要害怕。」讓她覺得更加安心。在她生產完，老公在床邊守候，隨時滿足她的需求，張宇笑說：「我現在躺在床上就像一個殘廢一樣，開完刀無法下床，都是勞煩老公來做。」

張宇兩胎都是剖腹產，第二胎懷39周後才剖腹，因為她有前置胎盤的問題，醫生說她的子宮厚度已經薄如紙，若宮縮可能會破裂，還好生產過程非常順利。

▲▼ 張宇生第二胎。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲張宇暫時不會拚第三胎。（圖／翻攝自Facebook／張宇）


 

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