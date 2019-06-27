ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」

文／擊敗人

宋慧喬和宋仲基離婚，連李晨、范冰冰都分手了，連續2對看似天長地久的情人卻各走各的路，好多人在問，「還能相信愛情嗎？」嘿，但你知道嗎？「童話從來就不存在。」當愛情片開始歹戲拖棚，久了只會變成恐怖片，我佩服雙宋和晨冰的勇氣，在愛情跌停板之前認賠殺出，認清自己不是王子公主，只是尊重了彼此一路築起的感情，做出了眼下最不傷人的選擇。

人都嚮往著長久的愛情，期盼找到茫茫人海中的唯一，但這個唯一不是你說了算，「愛情就是不斷地找人練習」，這個人不對，見好就收再換下一個，所以這2對昔日情人能夠如此大方，不捨得再犧牲對方和自己的青春，放手讓對方去追求更好的幸福，反而是「一種溫柔」，絕對該給予熱烈掌聲。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰和李晨分手。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

從來沒有一部童話故事告訴我們王子公主在相遇相愛後經歷了什麼，因為在相愛之後，才是真正考驗的開始，充滿著黑暗、醜陋各種粗俗鄙劣的瑣事，王子公主必須認清「在愛情裡誰都不再是貴族」，他們必須放棄部分的自己，才能催生並圓滿一段愛情。

愛情裡最傷人的從來不是對方說的一句「我不愛你」，而是你對自己的「我不甘心」，偏偏「不甘心」這隻惡魔擅於偽裝，常讓單純的我們以為這還是「愛」，以為只要更多的忍耐和付出，就能換回愛人的溫柔，繼續寫出美麗的童話，就像一個瘋狂的賭徒，明明賭輸了，卻因為前面砸了太多錢，不拚到回本誓不罷休的恐怖執著。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲雙宋離婚。（圖／翻攝自IG）

痛苦的愛情往往來自於不甘心，在期待和失落中不斷拉扯，直到頭破血流、五馬分屍，殺死了一個單純想愛的人。宋仲基和宋慧喬在投注更多愛情資本之前，決定認賠殺出，免得小孩生出來了，還要多討論一個撫養權歸誰的問題；李晨和范冰冰提前止血，也算是省了一筆龐大的結婚費用，寧可短暫的痛苦，也不犧牲一輩子的幸福。

別用外人的愛情成敗來懲罰自己，他們離婚或分手都不甘你的事，也沒理由要去承擔幾十億人強冠在他們身上的「童話愛情」，不是每個男人都是阿翔、李晨、宋仲基，不是每個女人都是Grace、范冰冰、宋慧喬，他們只是對自己的愛情負責，我們該學的，是這股說放就放的氣魄、是他們曾經為了愛情付出的努力。

「姐弟戀女生」超在意年齡　楊丞琳力挺：我35歲有怎樣嗎

推薦閱讀

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣

宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

吸毒S女主持人是「音樂台VJ」！　身材辣翻、離婚富商：只愛吸1g7500元貴族大麻

吸毒S女主持人是「音樂台VJ」！　身材辣翻、離婚富商：只愛吸1g7500元貴族大麻

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

宋仲基、李晨同一天離婚分手！　3年前合照「神預言」被挖出

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的嚴重

正宮完勝2.0！阿翔遊澳門重燃愛火　「Grace絕美曲線」藏滿滿的愛～

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

范冰冰分手早有端倪！　范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋慧喬宋仲基, 李晨, 范冰冰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 幫女兒買衣服…老婆推：太漂亮捨不得穿　冠佑曝真相：她怕我難過
  2. 玩伴突站起來！飛飛「頭下腳上摔車」後腦撞地大哭　范瑋琪衝過去急抱
  3. 4年前馬英九叫住她！「一句話」改變人生　4年後同台她達成夢想
  4. 金材昱爆秘戀李伊1年！　手滑PO「私密床照」…又抓包曬情侶戒
  5. 宋慧喬、宋仲基婚姻剩1個月挽救　「最快7月底」正式離婚
  6. 小S 3年前當李晨面警告：很危險！　范冰冰「會啪啪啪打臉」成真了
  7. 茉莉公主變性感特務！新版《霹靂嬌娃》預告釋出千萬網友暴動了
  8. 為男友退出演藝圈…撐10年分手　李若彤後悔「應早點醒來」吐心聲
  9. 還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」
  10. 小松菜奈「退下厭世臉」就是普通23歲少女　正能量超齡面對黑粉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366