還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」

文／擊敗人

宋慧喬和宋仲基離婚，連李晨、范冰冰都分手了，連續2對看似天長地久的情人卻各走各的路，好多人在問，「還能相信愛情嗎？」嘿，但你知道嗎？「童話從來就不存在。」當愛情片開始歹戲拖棚，久了只會變成恐怖片，我佩服雙宋和晨冰的勇氣，在愛情跌停板之前認賠殺出，認清自己不是王子公主，只是尊重了彼此一路築起的感情，做出了眼下最不傷人的選擇。

人都嚮往著長久的愛情，期盼找到茫茫人海中的唯一，但這個唯一不是你說了算，「愛情就是不斷地找人練習」，這個人不對，見好就收再換下一個，所以這2對昔日情人能夠如此大方，不捨得再犧牲對方和自己的青春，放手讓對方去追求更好的幸福，反而是「一種溫柔」，絕對該給予熱烈掌聲。

▲范冰冰和李晨分手。（圖／翻攝自微博）



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從來沒有一部童話故事告訴我們王子公主在相遇相愛後經歷了什麼，因為在相愛之後，才是真正考驗的開始，充滿著黑暗、醜陋各種粗俗鄙劣的瑣事，王子公主必須認清「在愛情裡誰都不再是貴族」，他們必須放棄部分的自己，才能催生並圓滿一段愛情。

愛情裡最傷人的從來不是對方說的一句「我不愛你」，而是你對自己的「我不甘心」，偏偏「不甘心」這隻惡魔擅於偽裝，常讓單純的我們以為這還是「愛」，以為只要更多的忍耐和付出，就能換回愛人的溫柔，繼續寫出美麗的童話，就像一個瘋狂的賭徒，明明賭輸了，卻因為前面砸了太多錢，不拚到回本誓不罷休的恐怖執著。

▲雙宋離婚。（圖／翻攝自IG）



痛苦的愛情往往來自於不甘心，在期待和失落中不斷拉扯，直到頭破血流、五馬分屍，殺死了一個單純想愛的人。宋仲基和宋慧喬在投注更多愛情資本之前，決定認賠殺出，免得小孩生出來了，還要多討論一個撫養權歸誰的問題；李晨和范冰冰提前止血，也算是省了一筆龐大的結婚費用，寧可短暫的痛苦，也不犧牲一輩子的幸福。

別用外人的愛情成敗來懲罰自己，他們離婚或分手都不甘你的事，也沒理由要去承擔幾十億人強冠在他們身上的「童話愛情」，不是每個男人都是阿翔、李晨、宋仲基，不是每個女人都是Grace、范冰冰、宋慧喬，他們只是對自己的愛情負責，我們該學的，是這股說放就放的氣魄、是他們曾經為了愛情付出的努力。