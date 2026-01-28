世界看見台灣！霍諾德爬台北101「Netflix全球第三」　全球狂吸620萬人搶看

記者蕭采薇／台北報導

台灣地標躍上國際舞台！美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）挑戰《赤手獨攀台北101：直播》，這場驚心動魄的極限挑戰不僅讓台灣觀眾熱血沸騰，更在全球掀起收視狂潮。根據Netflix最新公布的數據，該直播節目一舉衝上「本週全球英語節目排行榜第3名」，在台灣更是毫無懸念霸榜奪冠，讓世界看見台北101的壯麗。

▲霍諾德挑戰攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

620萬人同時見證！37國擠進前10名

這場直播吸睛度爆表，數據顯示，全球共創下620萬次的觀看次數，總觀看時數更高達1200萬小時。不只台灣人愛看，這股「攀岩熱」也席捲世界，節目在包括美國、英國等全球37個國家的排行榜中都強勢擠進前10名，足見霍諾德與台北101的魅力無法擋。

▲《赤手獨攀台北101：直播》全球共創下620萬次的觀看次數，總觀看時數更高達1200萬小時。（圖／Netflix提供）

延後一天更神！91分30秒寫歷史

其實這場挑戰原本定於週六舉行，無奈遇上台北陰雨綿綿，為了安全考量延後至週日登場。這是霍諾德人生中首次挑戰摩天大樓，最終他展現神級體能與技術，僅歷時91分鐘30秒就成功攻頂。直播現場也找來體育主播Elle Duncan、WWE巨星Seth Rollins等人講評，陪著全球觀眾一起屏息見證這歷史性的一刻。