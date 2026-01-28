出道29年來首次！　蔡健雅生日宣布喜訊：時間到了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今（28日）歡慶51歲生日，更宣布《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB正式實體發行，數位音樂也同步全球上線，三喜臨門，也是她出道29年來主動跟公司提出想把演唱會錄下來，她笑說今年生日想簡單過，但希望歌迷能透過這張作品，沿著音樂的拋物線，找回最真實、最原始的自己。

▲蔡健雅歡度51歲生日。（圖／躍耳娛樂提供）

蔡健雅發文表示，遲遲不做其實有很多原因，「包括很多心理障礙、過不了的卡關、對自己的要求⋯多年的聲音和身體不穩定、無法預期的表現，常常讓我對『錄下來』常有恐懼感，無法接受不完美的瑕疵。如果只有一次機會記錄，如果當天聲音狀況不佳或拍得角度不美……諸如此類的。」但這次終於答應：「因為，時間到了哈哈。」

蔡健雅坦言，現在對慶生已不再執著，只與經紀公司夥伴簡單吃飯，連生日願望都沒設定，「想做什麼就去做，反而常有意外驚喜。」她也在社群發文，分享自己在生日當天的早晨抄《心經》，還嘗試把老花眼鏡拿下來，「我很好奇，當看不清楚的時候，身體會有什麼感受？」也體悟到，「我不需要凡事都做到完美，不需要永遠正確、不容出錯。」

▲蔡健雅宣布推出演唱會限定特典USB。（圖／躍耳娛樂提供）

近來她也在社群分享畫作，笑說畫畫成了近期最大的新嗜好，為生活帶來全新刺激，原來她兩個月前接觸身心藝術塗鴉，透過線條與顏色釋放情緒，逐漸打開內在空間，也開始每天練習畫畫。蔡健雅表示，音樂做了近30年，現在還能從零學習新的藝術領域十分珍貴，今年也將減少工作量，專注於真正想做的演出，並預告已有特別計畫正在籌備中。