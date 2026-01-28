ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
閔熙珍點名NewJeans家屬操縱股價
夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」
篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」發聲了
黃偉晉遭黑衣人無預警狹持　喜翔不笑了真相令人毛骨悚然

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題全新探員黃偉晉也正式加入時空調查局，成為隊伍中的一大戰力及亮點。

▲韓瑜、周曉涵 陷入爭產兇殺案。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

▲韓瑜(右)、周曉涵 陷入爭產兇殺案。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

為了還原故事背景，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」進行拍攝，將眷村中的數棟老宅翻新打造成節目中的主要場景，同時也請來眾多實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的網紅喬瑟夫來擔任擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），這也是探員們在第一單元的任務結束後，睽違一年再次披上時空調查局的制服出動，隊長陳漢典摩拳擦掌的表示：「這一年我們可沒有白混，都有各別自主訓練」新加入的探員黃偉晉因為常常在遊戲當中脫穎而出，因此被大家寄與厚望，緊張的表示：「你們不要把重擔都放在我身上喔。」

▲韓瑜、周曉涵 陷入爭產兇殺案。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

▲宋偉恩有幽閉恐懼症還硬扛進入狹窄隧道。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司）

在第二單元《歡迎來到黎明別館》當中，劇情全面升級，喜翔飾演楊家主人壓迫而沉靜的家族主宰「楊強瑞」，韓瑜飾演楊家大女兒「楊金晶」、與馬力歐所飾演的家僕「梁子臨」彼此牽制又相互攻防、各懷鬼胎，男團成員廖允杰飾演韓瑜的老公「陳海」，周曉涵飾演楊家小妹「楊桐花」，新生代演員鄭煒齡（Rin）則飾演周曉涵的養女「楊孫貽」、以及首度挑戰結合解謎跟戲劇的網紅喬瑟夫所飾演的楊家二哥「楊銀樹」。

一家人被捲入楊家的爭產兇殺案，融合懸疑氛圍與心理推理猶如日本動漫「名偵探柯南」，導演郭方儒也表示：「這次《歡迎來到黎明別館》的單元當中我們花了很多時間在琢磨戲劇的內容，大家可以發現其實很多環節都是戲劇跟實境同時進行，探員們一邊在解謎闖關，NPC們的劇情一邊同時也在進行中，這是一個很大膽也是很新鮮的嘗試，希望可以帶給觀眾全新的實境節目面貌，也請大家好好期待後面的劇情會越來越精彩。」

首度嘗試戲劇實境的演員鄭煒齡，飾演被領養回來的養女「楊孫貽」成了楊家繼承的關鍵人物，第一次參與解謎實境的鄭煒齡在直播中也興奮地表示：「錄影前幾天我真的很緊張，做了很多的心理建設，尤其跟這麼多資深前輩們一起演戲，錄影過程的狀況也很多，因為我們都帶著耳機，導演會透過耳機下指令給我們，但是很多時候探員們的聲音真的大到我根本聽不到耳機裡面的聲音，所以會有很多突發狀況，不過真的是一個很有趣的經驗。」同時也許願未來有機會可以加入探員參與解謎。

首度加入時空調查局的全新戰力黃偉晉，在節目剛開始時發生了一件趣事，因為數名黑衣家僕突然出現嚇壞眾探員們，在一陣慌亂當中偉晉用臉直接「迎接」道具，撞到整個人在地板上打滾，讓偉晉又氣又好笑，不少網友也擔心偉晉因此受傷，紛紛送上關心，回想起當下過程黃偉晉也在直播當中分享：「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮。」

被問到哪一位NPC出現時最驚訝，黃偉晉表示：「喜翔哥！因為以往只能在電影當中看到他，沒有想到會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大！」看完第四集的他也分享：「觀眾們可以從不同的視角看到節目的全貌，每一個環節都是製作單位非常用心去完成的，因為我們在解謎的當下不清楚劇情的走向，觀眾朋友在看節目時可以清楚的知道故事走向，真的非常幸福。」也大讚製作單位相當用心，每一個細節都是需要好幾天的拍攝才能完成。

