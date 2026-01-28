蔡瑞雪突PO「脖子紅腫照」！厚敷藥膏慘況曝 認了確診這病症：治療中

記者潘慧中／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她28日突然在社群平台坦承最近身體微恙，並曬出一張頸部特寫照，讓人看了十分擔心。

▲蔡瑞雪突然PO出脖子紅腫照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪的白皙頸部與鎖骨周圍出現了數個明顯的紅腫區塊，部分紅腫處還塗抹著厚厚的白色藥膏，皮膚狀況看起來頗為嚴重。對此，她解釋這些痕跡是因為「突然出現急性蕁麻疹」所造成的，現在正持續治療復原中。

▲蔡瑞雪確診急性蕁麻疹。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



至於發病原因，蔡瑞雪無奈地說，是因為「前陣子身體狀況比較不穩定」所致。有感於這次突如其來的病痛經歷，她也以自身為例，貼心地叮嚀粉絲們平時要好好照顧自己的身體，「壓力不要太大，記得放輕鬆。」

▲蔡瑞雪坦言前陣子身體狀況比較不穩定。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



儘管曬出的病況照讓不少粉絲看了感到心疼，但蔡瑞雪在文末也不忘感謝各界的關懷。她附上泛淚與愛心的表情符號寫道：「謝謝你們的關心」，希望能讓擔心的粉絲們寬心。