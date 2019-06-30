記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李姃垠（이정은）1991年以舞台劇《仲夏夜之夢》出道，雖然演過多部知名戲劇，但一般人看到照片時都只會說「啊～就那個誰啊」接著又說不出是誰跟哪齣戲，苦熬了28年終於透過電影《寄生上流》（기생충）敞開知名度。

▲李姃垠出道28年首次獲得百想藝術大賞《電視部門女子助演賞》。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

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《寄生上流》是第一部在坎城影展獲得金棕櫚獎的南韓電影，6月28日在台灣上映前就已經掀起討論，其一演員李姃垠在29日節目《對話的喜悅》透露：「電影上映後去逛超市的時候都會被認出來了。」出道這28年來她的生活過得並不好，參與話劇時1年只有韓幣20萬元（約台幣5500元）收入。

沒辦法透過話劇賺到穩定收入，李姃垠為了生活得去打工，一連做過演技補習班講師、超市職員、青菜汁銷售員等工作，就為了支持演戲的夢想：「演戲到現在45歲了，但一直過著兼職打工的生活到40歲。」談到這份熱情有多大，就不得不提到2000年時有個話劇製作人捲款逃跑，是她自掏腰包來處理後續的。

▲李姃垠自掏腰包救話劇。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

本身就沒有很有錢又要補上這麼大的坑洞，李姃垠時在沒有辦法只好打給申河均、禹賢和池珍熙，沒想到3人都爽快地一口答應借錢，當時總共借了韓幣5000萬元（約台幣130萬元）：「原本心想只要我認真賺錢就還得起了吧，但就像《寄生上流》的故事一樣『計畫永遠改不上變化』，一直過了13年才全部還清。」

▲李姃垠人生就像《寄生上流》一樣。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▼대화의 희열 - 이정은의 어려움을 헤아려준 동료들..ㅠㅠ.20190629。（影片／取自KBSEntertain YouTube，如遭刪除請見諒）