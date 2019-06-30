ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《寄生上流》女星出道28年終於爆紅！　「曾1年只賺5500元」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李姃垠（이정은）1991年以舞台劇《仲夏夜之夢》出道，雖然演過多部知名戲劇，但一般人看到照片時都只會說「啊～就那個誰啊」接著又說不出是誰跟哪齣戲，苦熬了28年終於透過電影《寄生上流》（기생충）敞開知名度。

▲李姃垠出道28年首次獲得百想藝術大賞《電視部門女子助演賞》。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲李姃垠出道28年首次獲得百想藝術大賞《電視部門女子助演賞》。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

請繼續往下閱讀...

《寄生上流》是第一部在坎城影展獲得金棕櫚獎的南韓電影，6月28日在台灣上映前就已經掀起討論，其一演員李姃垠在29日節目《對話的喜悅》透露：「電影上映後去逛超市的時候都會被認出來了。」出道這28年來她的生活過得並不好，參與話劇時1年只有韓幣20萬元（約台幣5500元）收入。

沒辦法透過話劇賺到穩定收入，李姃垠為了生活得去打工，一連做過演技補習班講師、超市職員、青菜汁銷售員等工作，就為了支持演戲的夢想：「演戲到現在45歲了，但一直過著兼職打工的生活到40歲。」談到這份熱情有多大，就不得不提到2000年時有個話劇製作人捲款逃跑，是她自掏腰包來處理後續的。

▲李姃垠出道28年首次獲得百想藝術大賞《電視部門女子助演賞》。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲李姃垠自掏腰包救話劇。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

本身就沒有很有錢又要補上這麼大的坑洞，李姃垠時在沒有辦法只好打給申河均、禹賢和池珍熙，沒想到3人都爽快地一口答應借錢，當時總共借了韓幣5000萬元（約台幣130萬元）：「原本心想只要我認真賺錢就還得起了吧，但就像《寄生上流》的故事一樣『計畫永遠改不上變化』，一直過了13年才全部還清。」

▲李姃垠出道28年首次獲得百想藝術大賞《電視部門女子助演賞》。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲李姃垠人生就像《寄生上流》一樣。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▼대화의 희열 - 이정은의 어려움을 헤아려준 동료들..ㅠㅠ.20190629。（影片／取自KBSEntertain YouTube，如遭刪除請見諒）

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀

劉以豪穿緊身衣「炸出2塊超大胸肌」　《RM》HAHA衝來朝聖：太帥了！

劉以豪穿緊身衣「炸出2塊超大胸肌」　《RM》HAHA衝來朝聖：太帥了！

全美善尋死原因恐跟家人有關！公司證實平時就在治療憂鬱症

全美善尋死原因恐跟家人有關！公司證實平時就在治療憂鬱症

男生想當皇后娘娘也可以！7/1起女扮男／男扮女穿韓服遊古宮免費

男生想當皇后娘娘也可以！7/1起女扮男／男扮女穿韓服遊古宮免費

台粉排字「永遠在一起」彩演哽咽！　IZ*ONE轉頭驚呼：太美了

台粉排字「永遠在一起」彩演哽咽！　IZ*ONE轉頭驚呼：太美了

EPIK HIGH被台粉感動「搶拍認證照」　Tablo大喊：我是Haru爸爸！

EPIK HIGH被台粉感動「搶拍認證照」　Tablo大喊：我是Haru爸爸！

裝監視器發現有人住在衣櫥裡！《寄生上流》日本真實發生

裝監視器發現有人住在衣櫥裡！《寄生上流》日本真實發生

4練習生榮登《PRODUCE X 101》黑馬　全都有一個共通點

4練習生榮登《PRODUCE X 101》黑馬　全都有一個共通點

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

私生飯在信上留下1句話！　金烔完罕見動怒發文「請尊重我」

私生飯在信上留下1句話！　金烔完罕見動怒發文「請尊重我」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寄生上流, 이정은, 李姃垠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台版「神鬼交鋒」！客人神偽裝⋯張文綺媽遭騙2千萬
  2. 《寄生上流》女星出道28年終於爆紅！　「1年只賺5500元」靠3大男神過難關
  3. Selina開場第一句高音上不去！Hebe、Ella下秒「神救援」暖炸
  4. 「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應
  5. 4練習生榮登《PRODUCE X 101》黑馬　全都有一個共通點
  6. 邱琦雯「仙女魂」上身！　拍形象照要求老闆：幫我找猛男
  7. 蕭敬騰「同框BO妞」表情神複製！　釣出修杰楷1句話洩人父威嚴
  8. 蔡閨娃娃音毀房事　老公嫌「叫聲像小孩」做那事有陰影
  9. 阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！
  10. 劉以豪穿緊身衣「炸出2塊超大胸肌」　《RM》HAHA衝來朝聖：太帥了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366