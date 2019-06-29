美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

記者蕭采薇／綜合報導

美國總統唐納川普正在南韓進行國事訪問，29日他與家人出席南韓總統文在寅夫婦在青瓦台準備的晚宴，與會的除了南韓知名高爾夫選手朴世莉，還有韓團EXO。EXO的六名成員穿上帥氣西裝，並親自送出專輯給川普以及他的女兒伊凡卡。

▲EXO參加青瓦台晚宴，與美國總統川普見面。（圖／CFP）

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川普在結束於日本大阪的G20會議後，隨即飛往南韓首爾進行國事訪問，並於29日出席南韓總統文在寅夫婦在青瓦台準備的晚宴。現場還驚喜的出現南韓天團EXO，據悉由於川普的家人就是EXO的粉絲，因此特別安排了這場會面。

▲EXO參加青瓦台晚宴，與美國總統川普見面。（圖／CFP）

EXO成員SUHO、伯賢、燦烈、CHEN、KAI和世勳穿起帥氣西裝出席，而成員D.O.似乎是因為後天就要入伍，因此並未出席這場活動。EXO也以隊長SUHO為代表，送出簽名專輯給川普以及他的女兒伊凡卡。新聞畫面曝光後，相關討論立刻衝上熱門話題，也讓粉絲們於有榮焉表示：「非常為他們驕傲。」

▲EXO參加青瓦台晚宴，與美國總統川普見面。（圖／CFP）

▲EXO參加青瓦台晚宴，並把專輯送給美國總統川普和千金伊凡卡。（圖／翻攝自YTN）

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