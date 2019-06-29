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台粉排字「永遠在一起」彩演哽咽！　IZ*ONE轉頭驚呼：太美了

記者吳睿慈／台北報導

南韓新人女團IZ*ONE從選秀節目《PRODUCE 48》脫穎而出，由3位日籍成員以及9位韓籍成員組成，她們首度在29日於新莊體育館開唱，12人穿著紅色、粉紅色的短裙洋裝俏麗登台，連續帶來《Hey Bae Like it》、《O' My!》等歌曲，散發出青春無敵的氣息，台下4500人響起暴動般的應援聲響，氣氛熱烈。

▲▼IZ*ONE嶄新髮色開唱！。（圖／海樂提供）

▲IZ*ONE頂著嶄新髮色29日在新莊開唱。（圖／海樂提供）

IZ*ONE頂著嶄新髮色，29日在新莊體育館開唱，她們各自準備了一句中文問候，惠元親切打招呼「今天開心的玩吧」、彩演高喊「台北一起玩吧」，宮脇咲良嗲音喊著「圈圈帥」，令台下一頭霧水，翻譯才幫忙補充「怎麼這麼帥」，發現自己發音不正確，她害羞地遮住臉龐，反應超萌，全場叫聲震耳欲聾。

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▲▼IZ*ONE嶄新髮色開唱！。（圖／海樂提供）

▲▼IZ*ONE重現許多《PRODUCE 48》裡的表演舞台。（圖／海樂提供）

▲▼IZ*ONE嶄新髮色開唱！。（圖／海樂提供）

首次來到台灣開唱，IZ*ONE昨晚趁空外出，秘密現身冰店與水果攤大啖美食，安俞真爆料「惠元姊姊一直在寫要吃的東西清單。」惠元笑著回答：「想吃大腸麵線，請你們告訴我美食餐廳的情報喔！」話題一轉，幾位成員即興重現《PRODUCE 48》裡表演舞台，宮脇咲良個性親切，不斷被成員cue到即興舞蹈，惠元拉著她清唱跳《boombayah》，接下來又被要求跳《DDU-DU DDU-DU》，她幽默地回答：「櫻花姊姊來囉～」立刻逗笑所有人。

▲▼IZ*ONE嶄新髮色開唱！。（圖／海樂提供）

▲演唱會尾聲，粉絲舉起「永遠在一起」排字，IZ*ONE感動。（圖／海樂提供）

連續帶來多首歌曲，IZ*ONE尾聲驚喜獻上《Rumor》完整版舞台，12人帶來強勁有力的表演掀起大聲尖叫聲，最後全場舉起排字應援「永遠在一起」，彩演哽咽說著「經過一天的相處，感覺我們的距離更近了」，宮脇咲良感性表示「去到每個城市，都讓我們12個人的羈絆越來越堅強，可以作為IZ*ONE一員，我衷心感謝。」柔理感謝粉絲的支持，讓她們可以站上舞台發光發熱。

當最後全體合照時，粉絲再度舉起排字，她們回頭一看驚呼「太美了」，再次被歌迷的心意感動，唱著《UP》，圓滿結束演唱會，她們明日將前往日本宣傳新單曲，《布宜諾斯艾利斯 （Buenos Aires）》台壓版已在台發行。

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