全美善尋死原因恐跟家人有關！公司證實平時就在治療憂鬱症

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女演員全美善（音譯，전미선）今（29）日驚傳自殺身亡，公司連絡不到她，在下午屍體被發現後，證實死訊，享年僅48歲。經紀公司發布官方立場，證實她罹患憂鬱症，「平常就有在治療」，而媒體也報導導致她想不開，可能跟家人有關。

▲全美善傳出輕生，享年48歲。（圖／CFP）

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根據MBN《News8》報導，全美善在今天中午約莫11點45分，於故鄉全州一飯店房間，在客廳的化妝室被發現時已經斷氣，據了解是經紀人無法聯絡上她，因此跟飯店人員破門而入，隨後立即報警。

然而因為現場沒有留下任何遺書，但也沒有外部侵入的痕跡，目前推斷為自殺輕生可能性較大。而經紀公司在下午也正式發表官方聲明，表示「全美善平常就有在治療憂鬱症」，她在當天凌晨1點多有與父親通話，時間約莫4分鐘，疑似和家人告別。

▲全美善4天前才剛跟宋康昊、朴海日一同宣傳新片。（圖／CFP）

事實上讓全美善想不開的原因，可能也是家人。《News8》報導指出，全美善最近遭遇家族有1人過世，同時母親又因病在床，曾向周邊的人訴苦內心的憂鬱感。

全美善4天前才出席電影《王的文字》發布會，該片將成為她的遺作，而她本來將接演9月播出的電視劇《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》，製作方表示，雖然主要演員已經開鏡，但全美善還沒正式加入拍攝，除了傳達哀悼之意，也將會尋找替補人選。

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