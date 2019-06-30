劉以豪穿緊身衣「炸出2塊超大胸肌」　《RM》HAHA衝來朝聖：太帥了！

記者張筱涵／綜合報導

藝人劉以豪近日演出《我們不能做朋友》人氣再掀高峰，與平時的暖男形象不同變身霸氣的國信證券王牌交易員，為了維持完美體態時常上建身房外，28日分享成果照連南韓藝人哈哈（Haha）都讚嘆！

▲劉以豪擁有高挑身材和迷人笑容。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

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劉以豪常透過Instagram分享生活和工作點滴，28日趁著有空時去健身房雕碩身材，穿著緊身運動衣對著大鏡子自拍，也正因為緊身衣的關係2塊大胸肌直接炸出來，他也透過貼文表示：「呼。今天運動了嗎？ @那個你身邊的小富婆快叫她運動運動吧。我是說。小富婆哦！」

▲劉以豪穿緊身衣炸出胸肌。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

HAHA不只曾力挺劉以豪主演電影《比悲傷更悲傷的故事》，彼此私下也有聯絡方式，一看到對方結實身材就忍不住留言讚嘆：「以豪啊…別再變帥下去了…現在就已經很帥了…」劉以豪也認真將回覆改成韓文「沒有的，哥哥，你過獎了！都是因為我吃了401」，以很有SENSE的方式間接替對方宣傳烤肉店。

▲▼HAHA讚嘆劉以豪已經夠帥了。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812、quan_entertainment）