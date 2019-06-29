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EPIK HIGH被台粉感動「搶拍認證照」　Tablo大喊：我是Haru爸爸！

記者蕭采薇／台北報導

有「Hip Hop詩人」之稱的南韓組合EPIK HIGH，在離開「YG娛樂」後帶著新專輯回歸，並於29日在台北信義劇場Legacy Max開唱。儘管強碰金曲獎，現場仍來了千名粉絲，3位成員Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz帶領全場跳翻，連地板都在震動。

▲▼EPIK HIGH台北演唱會。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH台北開唱，Tablo拿起手機與粉絲自拍。（圖／亞士傳媒提供）

EPIK HIGH以今年推出的新專輯《 sleepless in ____》的收錄曲《In Seoul》開場，幽默的三人用搞笑形式互相介紹，而主唱Tablo曾和女兒Haru參加綜藝節目《超人回來了》，「女兒傻瓜」形象深植人心，因此輪到Tablo自我介紹時，他大喊：「我是Haru爸爸！」立場讓全場歡聲雷動。

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▲▼Tablo與女兒Haru、Tablo將台粉應援上傳IG。（圖／翻攝自IG）

▲Tablo與女兒Haru。（圖／翻攝自IG）

他們一連演唱13首歌曲後，EPIK HIGH主唱Tablo故作傲嬌說道：「等下你們一定會喊『安可！安可！』，但這是今晚最後一首歌，不管怎樣我們都不會出來的。」

▲▼EPIK HIGH台北演唱會。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH台北演唱會。（圖／亞士傳媒提供）

不過他接著承諾：「我們之後每年都會來台北，明年會帶著超棒的專輯回來！⋯好吧，也許是單曲。」笑翻眾人。接著他們表示：「要把這首歌要給全世界最美麗的人們！」接著演唱歌曲《Fan》。

▲▼EPIK HIGH台北演唱會。（圖／亞士傳媒提供）

▲EPIK HIGH台北演唱會。（圖／亞士傳媒提供）

不過在粉絲熱情的「安可！安可！」呼喊聲中，EPIK HIGH還是再次上台，而在看到台下熱情舉起紙手幅時，特別唱到一半停下來說：「我從來沒這樣過，但真的太美了！請幫我們拍張照！」事後更將照片放上IG，並寫道：「你們今晚太美了！台北！非常謝謝！」對台灣粉絲應援印象深刻。

▲▼Tablo與女兒Haru、Tablo將台粉應援上傳IG。（圖／翻攝自IG）

▲Tablo將台粉應援海上傳IG。（圖／翻攝自IG）

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