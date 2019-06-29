男生想當皇后娘娘也可以！7/1起女扮男／男扮女穿韓服遊古宮免費

文／蘭妮小姐

大家好久不見了，很多人應該開始放暑假了吧？有沒有計劃到韓國旅遊呢？來跟大家說一個好消息，關於台灣人喜歡的韓服體驗，原本只要穿韓服遊四大古宮和朝鮮王陵就能免費入場的福利，規定穿韓服必須符合「性別」才能免費，也就是說女生要穿女性的韓服（有裙子的）、男生要穿男性的韓服（長褲的）才可以。

▲穿韓服遊古代宮闕可以免費入場。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

但是從今年7/1開始解禁了！以後就算女生想要女扮男裝，穿韓服長褲，或是男生想要扮成皇后娘娘，穿裙子入場，一樣可以取得免費優惠喔！

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話說這項規定解禁的原因，是因為之前有韓國民間團體抗議，禁止穿「性別相反」的韓服有侵犯人權嫌疑。因此國家人權委員會今年5月向文物廳（문화재청 궁능유적본부）建議制定改善對策，文物廳26日宣布，接受國家人權委員會的建議內容，不過還是必須穿上衣和下衣，同時禁止過度裸露。

▲之前南韓規定要穿「符合性別」的韓服，但現在男生想當皇后娘娘也可以！（圖／蘭妮小姐提供）

其實蘭妮小姐原本不知道穿韓服有性別規定，雖然看古裝劇都覺得男生韓服配色好粉嫩、好好看，但是真要挑韓服體驗，還是想穿女裝美美的。

這張圖是4年前中秋假期在景福宮的韓服舊照，那時還沒有什麼網美照的概念，但是帶外國朋友體驗，自己也拍得很開心。穿韓服逛古宮就是一個無違和的必去行程啊，下回再去韓國或許會想試試看男裝，重演一下成均館緋聞XDDD～

▲7/1起女扮男／男扮女穿韓服遊古宮免費。（圖／蘭妮小姐提供）

順帶一提，韓國自從「MeToo」風潮之後，對性別相關議題真的有特別重視。例如最近製作的新聞，韓國奧運金牌滑冰選手當眾脫掉金牌隊友的褲子，而被告性騷擾，大韓體育會立刻作出處分，國家隊不分男女趕出選手村一個月！

這項處罰前所未聞，有網友覺得判太重，不需要其他隊友連坐，但我想有可能是目前的社會氛圍吧，以前這種會被搓掉的「小事」，現在官方都不敢裝聾作啞了，一向男尊女卑的韓國社會，在性別平等上面有進步，這個真的改變很有感^^。

本文出自外稿作家：蘭妮小姐

本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供，看更多蘭妮小姐專欄文章