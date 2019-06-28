照顧自閉症哥哥18年！《光》超催淚　名人狂讚：所有愛沒有阻礙

記者林映妤／台北報導

馬來西亞新銳導演郭修篆以自閉症哥哥為原型，拍攝電影《光》，「光的一切，就是我最想跟大家分享的故事。」透過劇情傳遞溫暖的純粹情感，牽動名人們心底最深的感動，紛紛寫下推薦感言在首支預告上呈現。

▲《光》導演郭修篆。（圖／滿滿額提供）

請繼續往下閱讀...

郭修篆歷經5年籌備、2年精心製作劇情長片，導演身兼編劇勾勒出細膩情感、透過演員精湛的演出，呈現有別於一般自閉症紀錄片，希望讓社會大眾藉由電影中自閉症哥哥與弟弟的手足之情、跟幼兒園老師素恩的友情，讓大家看到不同的情感表現。本片入圍超過10個國際電影節獎項，包含「日本福岡國際電影節」、「上海國際電影節」、「巴塞隆納亞洲影展」等。

▲▼《光》描述自閉症哥哥與弟弟的溫暖故事。（圖／滿滿額提供）



《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙說：「這是一部精緻動人的鏡頭設計、生活有趣的對白，一部讓人回味再三的電影。」歌手光良說：「光指引走向幸福的道路，學會包容與愛！」跨界才子黃子佼說：「從自閉兒視角反思存在的意義。」醫學教育專家王宏哲說：「張開我們的眼，只能看到外在；敞開我們的心，才能看到內在。光，教我們別只看到自閉症的障礙，學習閉上眼睛敞開心，讓所有的愛，變得不再有阻礙。」

《光》描述一段圍繞著兩兄弟的故事。哥哥文光（莊仲維 飾）是一名自閉症患者，在母親過世後，弟弟（張順源 飾）履行了和母親的承諾，18年來一直都不曾離棄文光。因為文光無法專注集中以及正常社交，以至於找不到穩定的工作，弟弟也一個人扛起兩人的生活起居。

大城市的生活壓力逐漸讓弟弟喘不過氣，他決定用盡所有辦法訓練文光面試的技巧，設法幫助文光去應徵工作，共同分擔生活開銷。然而，面對文光一次又一次的因為分心而導致工作面試失敗，甚至闖禍、惹麻煩，弟弟氣憤又無奈。而某天當他突然聽到文光房間傳來音樂聲， 推開房門發現哥哥的音樂天賦其實一直在默默的閃耀著。

《光》8月23日全台上映。