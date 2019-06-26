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鄭爽上表演系「被老師嫌胖」　堅持繼續吃…背後原因讓人心疼

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鄭爽長相甜美，個性坦率、敢愛敢恨的她，近日在某訪談節目中透露，並非一直都如此做自己，她過去在念書時曾因為身材太瘦而被同學排擠，為了融入大家，她選擇改變自己迎合眾人，就是希望可以與同學打成一片。

▲鄭爽。（圖／翻攝自微博／《我們長大了》）

▲鄭爽為了要融入大家，而努力把自己吃胖。（圖／翻攝自微博／《我們長大了》）

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鄭爽近日上訪談節目《我們長大了》，個性直爽的她，從不理會別人的閒言閒語，一直堅持做自己，不過她在節目中透露，自己也曾為了變得合群而改變自己，她在念書時期因女同學認為她太瘦，都不太願意與她做朋友，於是有一段時間，她拼命讓自己變胖，即便做為表演系學生的她，頻頻被老師說「胖了、臉圓」，她也不以為意，「但我會覺得這樣能跟大家打成一片，大家不會那麼排擠我。」

▲鄭爽。（圖／翻攝自微博／《我們長大了》）

▲鄭爽透露自己每次都只敢小聲哭泣。（圖／翻攝自微博／《我們長大了》）

另外，鄭爽也提及，自己從小被媽媽訓練得很懂事，連哭都只敢躲在角落小聲啜泣，「因為我媽媽從小就告訴我，大聲哭很招人煩，我媽媽說妳哭可以，但妳不要干擾其他人。」因此她如今也非常羨慕別人可以勇敢放聲哭。不少粉絲看了該段訪問後，都直呼非常心疼：「為了融入大家拼命吃飯長胖，真的覺得有點心酸」、「又不能大聲哭，連身材太瘦都會成為被排擠的理由，爽姐以前到底是怎麼過來的」，隨後也有不少網友留言鼓勵要她勇敢做自己。

事實上，鄭爽先前被和媽媽同框現身錄製節目《花花萬物》，被拍下在路邊未修圖的真實模樣，只見穿著短裙入鏡的她，一雙超纖細筆直長腿非常搶鏡，當時就有不少人驚呼：「說真的太瘦了」、「我的媽呀！瘦成這樣」，掀起不少熱議。

▲鄭爽。（圖／翻攝自微博）


▲鄭爽。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽非常瘦，四肢也很纖細。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

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