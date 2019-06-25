《一個巨星的誕生》CP合體？　爆秘密籌備現身藝術節

記者傅家妤／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）與緋聞對象布萊德利庫柏（Bradley Cooper）近來先後恢復單身，兩人的感情狀況成為外界眾人關注焦點，近來甚至有消息傳出，兩人將會合體在引藝術節上表演，而目前已經在籌備中，對此該藝術節的主辦人也給出了回答。

▲女神卡卡與布萊德利庫柏合作《一個巨星的誕生》傳出緋聞。（圖／華納兄弟提供）

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女神卡卡與布萊德利庫柏合作《一個巨星的誕生》大受歡迎，雙方在從戲裡到戲外的互動都非常有愛，先前倆人在91屆奧斯卡合作演唱該片主題曲《Shallow》，兩人對視的眼神被火花四射、充滿曖昧，甚至還有網友笑言：「他們根本用眼神在做愛！」

▲布萊德利庫柏已經與交往4年的女友伊莉娜沙伊克分手。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到之後布萊德利庫柏就與交往4年的女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）分手，還有消息傳出，兩人的感情破裂是因為女神卡卡的介入，不過對此三方都未有給出回應。儘管緋聞鬧得沸沸揚湯，但女神卡卡與布萊德利庫柏都並未太在意，還有有消息人士指出女神卡卡雖然非常不爽自己被外界誤會成是小三，但還是會非常珍惜與庫柏的友誼，不會過於避諱，近來還有消息傳出，兩人已經在籌備下一次的合體演出。

▲女神卡卡、布萊德利庫柏被爆即將再度合體參加藝術節。（圖／CFP）

據外媒《Billboard》報導，女神卡卡與布萊德利庫柏受邀參加格拉斯頓伯里當代表演藝術節（Glastonbury Festival），也將在該活動上一起合作演出，絲毫不受緋聞影響。合作消息一出，隨即掀起不少網友熱議，大家都直呼非常期待，甚至還有粉絲激動表示，希望兩人在舞台上再度重現電影中的場景。

不過，Glastonbury藝術節的主辦負責人Emily Eavis稍早在推特上轉發兩人合體演出的新聞並澄清，「在這一切失控之前，這事情將不會發生。」否認女神卡卡與布萊德利庫柏將在藝術節上合體。

▲格拉斯頓伯里當代表演藝術節主辦負責人發文否認。（圖／翻攝自推特／Emily Eavis）