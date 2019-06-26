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粉絲人數1.18億　泰勒絲「IG追蹤0人」背後原因讓人心疼

記者傅家妤／綜合報導

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）先前剛獲選時代雜誌百大影響力人物，是許多人心目中的女神，也是西洋樂壇的「流量擔當」之一，雖然她的IG上有超過1億的粉絲追蹤，不過多年來她所追蹤人數卻一直維持在「0」，近日她在受訪時終於公開了背後原因。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

▲泰勒絲在IG上沒有追蹤任何人。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

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泰勒絲近來推出新歌《You Need to Calm Down》大受歡迎，而MV中還找來了最近剛和好的閨蜜凱蒂佩芮（Katy Perry）合作，也引起了不少話題，先前她在IG上開直播宣布將推出新專輯《Lover》時，吸引了了15萬人同時收看，恰巧當天IG大當機，因此甚至有人將當機原因歸咎於她開直播，足見她在IG上的影響力。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

▲泰勒絲先前直播宣布推新專輯時，吸引超過15萬人同時在線觀看。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

不過在近數年間，泰勒絲的IG上的粉絲人數雖然一直都在持續增加，但她所追蹤的人卻一直維持在「0」，她日前接受《Capital FM》的專訪時就被問及了此事，她直言：「因為近幾年社群網站變成了大家監視我一舉一動的地方，我發現到如果我沒有在IG上祝我的朋友生日快樂，就會有關於我和朋友鬧翻的新聞出現。」她解釋自己其實私下可能已經與朋友開了生日派對，但只要沒有PO祝福文，就會被大家用來大做文章，這讓她非常困擾。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

▲泰勒絲認為專心過好生活比在社群網站上「作秀」重要。（圖／翻攝自IG／泰勒絲）

因此她決定不讓自己的生活、交際被社群網站「綁架」，或成為眾人檢視自己一舉一動的工具，泰勒絲決定不追蹤任何朋友，而是專注在現實生活中與朋友彼此間的相處。不少網友看了該訪問以後，也非常認同她的觀點，「真正的朋友就應該是在現實生活中相處！」但也有粉絲非常心疼她，「連在網路上追蹤朋友也要這麼多顧慮，這樣真的很累」，意外掀起不少熱議。

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