星爵40歲生日！　老婆曬私下相處畫面…洩「真實感情」

記者傅家妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）8日在美國加州結婚，小倆口在這段期間也一直沉溺在新婚的甜蜜中。克里斯普拉特21日迎來40歲生日，妻子也特別在IG上曬出多張合照，並送上祝福。

▲克里斯普拉特、凱瑟琳史瓦辛格在6月8日完婚。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

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凱瑟琳在IG上向老公告白，並送上生日祝福：「可以與你一起歡笑，愛上你，一起去冒險，一起度過如此神奇的生活，真的讓我覺得無比幸運，你讓生活充滿了歡樂，我真的很愛你！」從字裡行間就可以看出，她非常享受與對方在一起的時光，完全沉溺在新婚的幸福中。





▲克里斯普拉特迎來40歲生日，老婆曬出多張合照放閃。（圖／翻攝自IG／凱瑟琳史瓦辛格）

在該篇祝福發文中，凱瑟琳還附上多張與老公克里斯普拉特的合照，從畫面中可以見到，兩人的生活非常充實，除了一起去賞雪，還會一起去騎腳踏車、打高爾夫球、游泳，還會一起敷面膜等等，足見兩人私下生活非常充實，而照片中的他們，臉上也總是掛著開心的笑容，感情非常甜蜜。粉絲也紛紛在底下留言 直呼非常羨慕兩人的好感情，「真的好幸福啊」、「喜歡你們兩個在一起時的笑容」，意外掀起不少熱議。

▲小倆口在一起時，凱瑟琳史瓦辛格總是笑得特別開心。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）