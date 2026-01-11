許效舜現身曹西平靈堂！　哽咽哀悼「憶37年交情」：祢不會走掉的

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者孟育民／台北報導

曹西平2025年底在家中驟逝，享壽66歲，治喪委員會也宣布10日開始開放靈堂供好友與粉絲祭拜。今（11日）靈堂第二天，稍早許效舜也現身哀悼，提及在場對曹西平說的話，他數度哽咽表示：「你是我唸書那個年代 ，很會唱歌、跳舞，很有能量的人，祢不會走掉的，你的精神五光十色會繼續在那邊，我真的很喜歡跟你聊天，非常捨不得。」

▲▼許效舜現身曹西平靈堂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲許效舜現身曹西平靈堂。（圖／記者呂佳賢攝）

許效舜拿著曹西平的緬懷卡片百感交集，透露兩人在民國78年就認識，當兵時更恰巧和他家人同梯，回憶過往哀傷說：「以前我們在後台經常聊天，每次他都講說一個人住，這包面紙、食物要帶回家，他是非常節儉的人，我們要跟他學習的地方很多。」接著說兩人前兩年都有在節目上互動，每次見面都像家人般。

▲▼許效舜現身曹西平靈堂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲許效舜提及和曹西平互動。（圖／記者呂佳賢攝）

面對曹西平的離世，許效舜難忍悲痛感嘆：「好像有說不完的故事，這一年太突然了，前幾個月坣娜也走了，那個晚上會有很多VCR跑出來，會邊看邊流眼淚，其實藝人蠻辛苦的，用他一輩子最好看的身段表演，淋灕盡的呈現，呈現完就走了。」最後他也祝福曹西平開心去到想去的地方。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

