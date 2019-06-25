吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因

記者傅家妤／綜合報導

男星吳亦凡（Kris）退出韓團EXO後，回到家鄉大陸發展，但近來他卻頻頻被網友指出胖了不少，臉蛋都圓了一圈，掀起不少熱議，近日他在受訪時談及此事，稱自己其實一直都有在控制飲食，不過因為「年紀大了」，所以效果並不顯著。

▲吳亦凡先前上節目時被指變胖了。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、《嚮往的生活》）

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吳亦凡先前受邀上《嚮往的生活3》，節目播出後，他的外貌掀起眾人一陣熱議，不少人都認為他變胖了，留著中分長髮的他，臉蛋變圓潤了，笑起來雙頰也變得肉肉的，比起過去清瘦模樣，似乎真的長胖了不少，對此他近日在受訪時談及此事，也透露了自己瘦不下來的原因。

▲吳亦凡近來受邀出席品牌活動。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

吳亦凡先前出席品牌活動，接受陸媒採訪，談及身材話題，稱自己在飲食方面，一直都很節制，也沒有吃宵夜習慣，近來也一直在努力減肥中，「其實一直有在控制，就只能說是年紀大了。」他解釋先前因為舉辦演唱會，所以運動量特別大，不過近期卻因為工作忙碌，沒有時間運動，所以瘦不下來，不過後來被追問在巴黎出席活動，有沒有品嚐美食，他頓時變得非常靦腆，害羞地點了點頭：「還是有的，但低調低調，低調地少吃點。」逗趣反應讓人笑翻。

▲吳亦凡回應變胖。（圖／翻攝自秒拍／A咖時尚）

不少網友看了該段訪問後，紛紛在底下安慰：「胖了也是好看的」、「沒胖多少」，但也有人笑言：「吳亦凡好幽默喔，年紀大了，好真誠的回答」、「長胖怪年紀大，太可愛了」，意外掀起不少熱議。