ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳亦凡認了變胖！　親揭「瘦不下來」背後原因

記者傅家妤／綜合報導

男星吳亦凡（Kris）退出韓團EXO後，回到家鄉大陸發展，但近來他卻頻頻被網友指出胖了不少，臉蛋都圓了一圈，掀起不少熱議，近日他在受訪時談及此事，稱自己其實一直都有在控制飲食，不過因為「年紀大了」，所以效果並不顯著。

▲▼吳亦凡。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、秒拍／A咖時尚）

▲吳亦凡先前上節目時被指變胖了。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、《嚮往的生活》）

請繼續往下閱讀...

吳亦凡先前受邀上《嚮往的生活3》，節目播出後，他的外貌掀起眾人一陣熱議，不少人都認為他變胖了，留著中分長髮的他，臉蛋變圓潤了，笑起來雙頰也變得肉肉的，比起過去清瘦模樣，似乎真的長胖了不少，對此他近日在受訪時談及此事，也透露了自己瘦不下來的原因。

▲▼吳亦凡。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、秒拍／A咖時尚）

▲吳亦凡近來受邀出席品牌活動。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

吳亦凡先前出席品牌活動，接受陸媒採訪，談及身材話題，稱自己在飲食方面，一直都很節制，也沒有吃宵夜習慣，近來也一直在努力減肥中，「其實一直有在控制，就只能說是年紀大了。」他解釋先前因為舉辦演唱會，所以運動量特別大，不過近期卻因為工作忙碌，沒有時間運動，所以瘦不下來，不過後來被追問在巴黎出席活動，有沒有品嚐美食，他頓時變得非常靦腆，害羞地點了點頭：「還是有的，但低調低調，低調地少吃點。」逗趣反應讓人笑翻。

▲▼吳亦凡。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、秒拍／A咖時尚）

▲▼吳亦凡。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、秒拍／A咖時尚）

▲吳亦凡回應變胖。（圖／翻攝自秒拍／A咖時尚）

不少網友看了該段訪問後，紛紛在底下安慰：「胖了也是好看的」、「沒胖多少」，但也有人笑言：「吳亦凡好幽默喔，年紀大了，好真誠的回答」、「長胖怪年紀大，太可愛了」，意外掀起不少熱議。

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

浩子合體「阿翔」上工！　「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳亦凡, Kris

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《一個巨星的誕生》CP合體？　爆秘密籌備現身藝術節
  2. 《緝魔》靈感取自《房思琪》　邵雨薇入戲太深「天天酗酒，喝得很嚴重」
  3. 阿達遭拍賣「0元起標」　年收4億直播主競標...現場笑一團
  4. 追星女孩「頂30度高溫」穿布偶裝應援累癱　《101》練習生本人收到了！
  5. 侯昌明報案4次　不法商盜圖繼續騙：曾雅蘭氣到無法睡覺！
  6. APINK「隊內CP」宣布來台開見面會！2種票價與售票日期公開
  7. 《蜘蛛人》海報凸槌！　神盾局長2眼全瞎…「ㄇㄉㄈㄎ」開譙
  8. 吳宗憲重提阿帕契事件！　李蒨蓉「謝謝憲哥」曝4年心聲：公道不值錢
  9. 快訊／《復仇者聯盟4》全新版本6/28台灣上映　送限量海報「暗藏催淚密碼」
  10. 《再會吧北投》緊急加演2場！吳念真：有人撕裂台灣、我們負責凝聚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366