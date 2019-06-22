小丑《猛禽小隊》合體小丑女！　「出場方式」讓CP粉失望

記者傅家妤／綜合報導

DC擴展宇宙電影《猛禽小隊》（Birds of Prey）正在洛杉磯拍攝中，進度也一直都是影迷關注的話題之一，先前官方曝光主角「小丑女」哈莉奎茵（Harley Quinn）的全新造型，也掀起了不少熱議。近來甚至有消息直出，小丑將會在這部電影當中出現，這對CP非常有可能會再度合體。





▲小丑女、小丑將會在《猛禽小隊》中合體。（圖／《自殺突擊隊》劇照）

《猛禽小隊》是由亞裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導，劇情設定在沒有蝙蝠俠的高譚市，小丑女離開小丑後，招募了一支女英雄團隊來抵禦反派，是一部以女性為主的電影，不過先前小丑數次被拍到出現在片場中，而且還與小丑女同框，當時就有不少人揣測，小丑將會回歸客串，但消息卻尚未獲得證實。

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▲《猛禽小隊》小丑女的新造型。（圖／翻攝自推特／《猛禽小隊》）

根據《We Got it Covered》報導，有內部人士透露，小丑真的會出現在這部電影中，不過並非由傑瑞德雷托（Jared Leto）所演，「小丑是由替身所演，他只是客串，也就是我們不會看到小丑的臉，就像《沙贊》裡的超人一樣，雖然我們不知道他將會以怎樣的情況出現，也不知道他的戲份到底有多少，不過以他們採用替身的方式來看，我們可以猜想得到，他出現的時間不會很長。」

▲小丑雖然會在《猛禽小隊》中出現，但並非由傑瑞德雷托所演。（圖／《自殺突擊隊》劇照）