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蜘蛛人早就爆雷！　《離家日》主演3年前就知道「鋼鐵人死了」

記者傅家妤／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）近來忙於宣傳新片《蜘蛛人：離家日》，他日前與同劇演員贊達亞（Zendaya）以及雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）一起受訪，透露其實這兩位搭檔早就知道《復仇者聯盟：終局之戰》當中的一個最大雷點，「鋼鐵人已死」，而且還是他親口告訴2人的。

▲湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自IG/《蜘蛛人：離家日》）

▲湯姆霍蘭德3年前就已經爆了《復仇者4》的大雷。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

其實《蜘蛛人：離家日》的時間背景就是設定在《復仇者聯盟：終局之戰》以後，而預告中可以看到蜘蛛人因為想念對方而流淚，因此可以預想到，有份出演《蜘蛛人：離家日》的演員，應該都知道鋼鐵人已死，近日3名主演也證實了此事。

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▲▼《蜘蛛人：離家日》。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

▲贊達亞以及雅各布貝塔隆都已經知道《復仇者4》當中鋼鐵人會死。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

《蜘蛛人：離家日》三位主演近日一起接受Jake Hamilton採訪，贊達亞以及雅各布貝塔隆一致表示，其實自己2016年就知道鋼鐵人會死，兩人還異口同聲地稱，這消息是從湯姆霍蘭德口中得知，贊達亞一臉無奈地抱怨：「他太早告訴我了！」當聽到湯姆霍蘭德自稱「早就知道很久了」，她忍不住虧了一下對方：「因為這樣，所以我們也（被迫）知道了。」

▲▼《蜘蛛人：離家日》。（圖／翻攝自IG／《蜘蛛人：離家日》）

▲贊達亞對於提早知道《復仇者4》結局感到非常無奈。（圖／翻攝自YouTube／Jake Hamilton）

隨後，湯姆霍蘭德還半開玩笑式地重現當時的情境：「我就是像這樣：『YO，怎麼樣，鋼鐵人死了』。」下秒還被贊達亞吐槽：「老實說，當時的情況真的差不多就是這樣。」對於爆了一個超大的雷，讓同伴失去看《復仇者4》的驚喜，湯姆霍蘭德笑言：「這就是知道這件事最好的方式啊，你以為第一次得知這件事會是在電影院裡看電影的時候？才不會！」

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關鍵字

漫威, 復仇者聯盟, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德, Tom Holland

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