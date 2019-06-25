阿嬌婚後半年「胖一圈」飄孕味　下台秒換平底鞋…經紀人揭真相

記者傅家妤／綜合報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）2018年底與「醫界王陽明」賴弘國完婚，然而婚後至今，肚皮動靜一直是眾人關注焦點，近來她出席活動，被發現整個人胖了一圈，不僅手臂變粗了，而且還特別以寬鬆裙裝遮住腰身，一下台也立刻換上平底鞋，孕味甚濃，掀起不少熱議，對此她的經紀人稍早也代為回應了。

▲阿嬌近來出席活動被發現變胖了不少。（圖／翻攝自IG／阿嬌、微博／《新浪娛樂》）

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阿嬌婚前曾因豐腴身材，被傳出懷孕，但隨後她解釋那是凍卵的後遺症，影響荷爾蒙就胖了9公斤，不過隨後為了婚禮，她在減肥上狂下苦功，天天狂跑健身房，最後終於瘦了下來，當個美美新娘。時隔半年，她近日出席某公開活動，似乎又復胖了不少。

▲阿嬌上台也由工作人員攙扶。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

從現場曝光的照片中可以看到，阿嬌在活動上身穿白色長裙，該件裙子從胸部以下，都採直線條設計，巧妙遮住腰身，雖然披著牛仔外套，但仍可看出她手臂粗了不少，連臉蛋都明顯圓了一圈。據香港媒體《東網on.cc》報導，阿嬌當時是由工作人員攙扶上台，全程小心翼翼，而且一下台，也迅速換上平底鞋，因此引起外界揣測她是否肚皮有喜了。

消息傳出後，微博上掀起不少熱議，不少粉絲也紛紛送上祝福，對此阿嬌的經紀人霍汶希稍早特別代為出面否認懷孕傳聞，稱阿嬌與賴弘國的確有計劃要生小孩，但不是在今年，「我會叫阿嬌減肥的，她不是有喜。」

▲與過去相比，阿嬌近來明顯胖了一圈。（圖／翻攝自IG／阿嬌、微博／《新浪娛樂》）