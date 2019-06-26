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《復仇者4》鋼鐵人女兒遭霸凌！　拍片求饒「我只有7歲」超齡心聲逼哭網

記者傅家妤／綜合報導

小童星Lexi Rabe在《復仇者聯盟：終局之戰》飾演鋼鐵人的女兒「摩根史塔克（Morgan Stark）」讓人留下深刻印象，她的一句「I love you 3000」也成為該片經典台詞之一，不過成名的背後，卻讓她在戲外承受了許多不必要的壓力，她的父母近來為她上傳了一段影片，並呼籲大家停止對她做出霸凌的舉動：「我只是個7歲的女孩。」

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▲▼Lexi Rabe。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

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▲Lexi Rabe飾演鋼鐵人的女兒「Morgan」爆紅。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

該段影片是由Lexi Rabe的媽媽潔西卡（Jessica）代為上傳，潔西卡還特別寫下長文，稱自己在受迫的情況下，才會出此下策，拍攝影片要大家停止霸凌女兒，雖然她在文中並未說明明確的霸凌行為，不過文中不斷強調女兒只是個7歲的小女孩，自己一家人也並非完美，女兒如果做錯事，他們身為父母的也會懲罰也會教育，但平常如果並非太過分的話，他們更傾向於讓女兒可以自己探索，自由發揮，享受童年生活。

▲▼Lexi Rabe。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

▲Lexi Rabe的爸媽心疼女兒被網路霸凌。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

潔西卡在發文中也指出，通常外出時如果遇到粉絲要求簽名，在多數的情況下，他們都會答應，「但是每個人都有忙碌的時候，或是心情、狀態不好的時刻，如果我們剛好那天心情不太好，我們也有拒絕的權利！我們都不是完美的！」她認為一個小孩害怕去面對大眾，也無法在大庭廣眾之下，做回一個小孩，那才是最可怕的，因此潔西卡強調，自己會管教女兒，但是也會給他們機會去從錯誤、搞砸事情中學習，要大家不要再攻擊Lexi Rabe，讓女兒可以開心做自己。

▲▼Lexi Rabe。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

▲▼Lexi Rabe。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

▲Lexi Rabe爆紅後頻遭受酸民攻擊，拍影片告白。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

Lexi Rabe也在影片中親自告白，稱自己只是個7歲小孩，偶爾會做錯事，也會搞砸一些事，而爸媽也會懲罰她或是禁止她外出玩耍，「如果我去某個地方表現得不太好，或是有點沮喪，我只有7歲，拜託不用攻擊我的家人或是我。」隨後還乖巧地送上飛吻：「愛你3000遍！」影片PO出後，不少網友都感到非常心疼，也紛紛轉發並呼籲大家不要為難一個7歲的小女孩。

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▼Lexi Rabe影片。（圖／翻攝自IG／Lexi Rabe）

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 鋼鐵人, Morgan, Lexi Rabe

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