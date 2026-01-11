ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
台八男神送醫「被綁起來電療」下戲秒斷電　家中女生宿舍現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情持續推進，亮哲飾演的「江重生」因高度壓抑、神經質又易怒的性格設定，讓他在劇中不擇手段也要得到身分地位。為了貼近角色長期累積的心理狀態，劇中特別設計「壓力房」橋段，讓江重生在封閉空間中透過摔打宣洩情緒，具象化角色瀕臨失控的內在張力。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

談到拍攝過程，亮哲笑說馬年迎來的「最大禮物」竟是經常一口氣超額的劇本台詞「如果是紅包的厚度就好了。」他形容，當台詞量與情緒層次同時拉滿時，必須啟動「Turbo模式」，強迫自己進入極度專注狀態，把大腦的「CPU與暫存記憶體」全數開到最大，才能完整消化角色複雜的心理狀態。不過這樣的高強度投入也有後遺症，下戲後常常像「斷電」一樣，整個人瞬間安靜、放空。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

亮哲坦言，雖然過去演過不少負面人格角色，但《百味人生》中的「江重生」是他至今感受最孤獨的一個。不同於以往反派仍有依靠對象，江重生因人生際遇與病況選擇封閉自己，站在不信任的邊緣搖搖欲墜。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

對此，亮哲形容角色必須長期壓抑情緒，才能維持冷靜，因此表面平靜的眼神與表情之下，其實早已翻湧無數情緒。隨著拍攝深入，亮哲也對角色產生憐憫，甚至在生活中刻意「離群」，幫助自己更貼近江重生孤僻、封閉的心理狀態。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

日前拍攝一場亮哲因為陷害黃少祺被逮捕，然後因為他有生病，所以被送到療養院，綁在病床上接受痛苦電療的劇情。亮哲乖乖躺在病床上被醫護人員五花大綁，開拍時就露出猙獰的面孔，配合被電療時的表情，他笑說這場戲別以為躺在床上，其實拍起並不比其他劇情輕鬆。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

而亮哲也補充，「江重生」之所以引發討論，正因為這次選擇與以往不同的詮釋方式「所以我不覺得他是典型的反派角色。」這樣的表演方式，也反映在觀眾回饋上。亮哲透露，許多網友形容江重生「很可憐」、「像是生病的人」，真正把他視為純粹壞人的聲音反而不多。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

不僅如此，亮哲也指出「壓力房」對角色而言並非暴力象徵，而是一個能暫時躲藏、與自己對話的「小密室」，是江重生唯一能短暫宣洩情緒的出口。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

談到戲裡的情緒釋放方式有自己的小密室，亮哲也分享自身戲外經驗。他笑說，現實生活中面對家中宛如「女生宿舍」的環境，男人確實需要屬於自己的喘息空間，除了在車上聽幾首歌，他也會躲進廁所待久一點，或透過去健身房運動短暫抽離高壓狀態，有時甚至躲進廚房小酌片刻，給自己一段安靜的時間。

▲亮哲在《百味人生》中，被關進「壓力房」。（圖／三立提供）

▲亮哲在《百味人生》角色引起熱議。（圖／三立提供）

此外，亮哲也透露，搬進新家後因為沒有書房，兩個房間都留給孩子使用，生活空間幾乎沒有能完全「逃離」的角落，這樣的生活狀態，反而讓他更能理解江重生的處境，在高度壓力下，只能利用短短幾分鐘，讓自己放空、消化情緒，再重新回到生活與責任之中。

