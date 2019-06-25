《蜘蛛人》海報凸槌！　神盾局長2眼全瞎…「ㄇㄉㄈㄎ」開譙

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）在漫威電影中飾演神盾局長「尼克福瑞」走紅全球，他也會在即將上映的《蜘蛛人：離家日》當中現身，不過近來他發現所飾演的角色，在新片的海報中「瞎錯了眼睛」，這個失誤讓他非常傻眼，忍不住在IG上就直接用了角色的口頭禪「ㄇㄉㄈㄎ」爆粗開譙。

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▲山繆傑克森因飾演神盾局長「尼克福瑞」走紅全球。（圖／翻攝自IG／山繆傑克森）

近日一名國外網友在某公共場合發現《蜘蛛人：離家日》的2張不同的宣傳海報，而海報上的主角都是神盾局長，不過其中一張他受傷的眼睛方向卻出了差錯，造成兩張海報上的神盾局長，各瞎了左右眼，讓人笑翻。

▲山繆傑克森《蜘蛛人：離家日》的官方海報。（圖／翻攝自IG／山繆傑克森）

隨後，山繆傑克森也在IG上轉發了該畫面，並在發文中直呼：「這他X的到底發生了什麼事？」隨後還以hashtag的方式寫道：「ㄇㄉㄈㄎ是左眼」。事實上，在《驚奇隊長》中，尼克福瑞早已揭開自己左眼受傷的真相，其實就是被「Goose」（呆頭鵝）給抓傷的。





▲山繆傑克森轉發出錯海報，忍不住在發文中飆髒話。（圖／翻攝自IG／山繆傑克森）

但沒想到這次在該張出錯的海報上，卻變成了右眼戴上眼罩，超瞎凸槌讓人笑翻，連飾演「螳螂女」的龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）也被逗樂，在山繆傑克森的IG發文底下留了數個笑哭的表情符號，掀起不少熱議。

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