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愛紗首出聲認「很受傷」！　被爆翻臉20年經紀人…她PO聲明還原真相

娛樂中心／綜合報導

愛紗2月因前夫周洛甫劈腿嫩妹，在友人黃小柔與六月的陪同下簽字離婚，相隔4個多月後，如今又傳出離婚後疑似性情大變，被爆與合作18年的經紀人Katie拆夥，還傳出留下百萬債務，面對一連串的負面傳聞，她在26日晚間與Katie發出共同聲明，駁斥傳言。

▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

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愛紗26日遭人爆料「忘恩負義」，據《鏡週刊》報導，傳出她不僅與合作18年的經紀人Katie拆夥，還被爆留下1百多萬的債務。對此，她當晚透過臉書發文，強調傳聞內容完全不實，自己和Katie也都一頭霧水，看完爆料內容後，她也無奈表示：「我驚嚇之餘也覺得很受傷。」

▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

▲愛紗臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

同時，愛紗和人在北京的Katie發出共同聲明，「我與經紀人一起工作近20年，大家一直以來理念相同，合作愉快。」文中透露，由於經紀人目前工作重心大多在外地，台灣部分則委託其他經紀人幫忙愛紗接觸不同性質的工作。文末，愛紗也強調，絕無所謂「忘恩負義」之事：「謝謝大家的關心。」

▲愛紗26日晚間與經紀人發出共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

▲愛紗與經紀人共同聲明。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

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