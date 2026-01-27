北流辦「取樣機創作比賽」　黃韻玲親當評審...還有3樂壇大咖

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心（北流）持續深耕音樂創作人才培育，近期完成全國校園巡迴工作坊計畫，累計走訪全臺20所校園。透過「北流雲取樣機」實作課程，帶領學生從環境音、日常聲響出發，親身體驗取樣創作的樂趣，讓音樂創作不再受限於樂理或演奏門檻。

▲北流現正舉辦「取樣機創作比賽」，董事長黃韻玲是評審之一。（圖／北流提供）

系列最終場日前於北流產業區登場，引發校園與產業關注。董事長黃韻玲分享，推動校園巡迴的初衷，是希望在創作工具普及的時代，讓更多年輕世代建立「人人都能創作」的信心。她強調，課程不只是工具教學，而是培養學生對聲音與節奏的感知，讓創作從生活中自然發芽。

巡迴過程中，雲取樣機走進國小、高中及大專院校，學生透過簡單操作便能完成作品，嘗試取樣同學聲音、環境音並進行節奏編排，不少人直呼「創作其實沒有想像中困難」。多所學校教師也回饋，取樣課程有助補足現行音樂教育，未來將規劃納入教學。

▲▼評審陳君豪、許郁瑛、吳易緯。（圖／北流提供）

活動現場同步公布「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」資訊，徵件自1月15日至2月5日，作品長度30至90秒，不限曲風與設備。評審包括黃韻玲、陳君豪、許郁瑛與吳易緯，期望透過專業視角，鼓勵更多年輕創作者跨出創作第一步。