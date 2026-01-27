比莉74歲還在唱跳...周湯豪不解：為何不遊山玩水就好？　她霸氣回應

記者蔡琛儀／台北報導

資深女星比莉歡度74歲生日，宣布睽違四年霸氣回歸樂壇，推出全新復古舞曲〈阿福羅火山〉，兒子周湯豪力挺老媽，百忙中抽空執導MV，比莉表示，「周導實在太忙了，我原本不好意思找他拍MV，但他自動把時間空出來了，每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的。」

▲▼比莉歡度74歲生日。（圖／環球提供）

這次在決定要籌備新作品前，周湯豪還曾私下問她：「怎麼不去遊山玩水，悠閒吃下午茶就好？」但比莉一貫地爽朗性格回應：「哈哈，是怕我比你炸嗎？」而近期如火如荼投入工作的比莉，每天不是在練舞就是在做造型的路上，團隊趁著拍MV空檔幫她慶生，象徵活火山的蛋糕，也寓意這位樂壇傳奇女王永保的活力與熱情。

聊起再次發表新作的初衷，比莉率性態度依舊，有感自己喜歡的潮流、音樂、表演等時代風格，都是華語樂壇極少人在做的，實在不得不親自繼續推廣與分享，環球音樂團隊為此特開「女王創作營」，集結數位樂壇菁英詞曲作者、音樂人，歷時三天三夜，完成專為比莉量身打造的訂製曲，比莉更是天天都前往創作營探班，成為地下「音樂監製」。

▲比莉推出新單曲〈阿福羅火山〉。（圖／環球提供）

已經許久沒拍MV的比莉，還身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也一手包辦，整晚沒睡的她還因為不慎閃到腰，得靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解，但當她一抵達現場，在鏡頭前立馬展現霸氣魅力，比莉表示：「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳！」