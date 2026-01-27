不隨便傳訊息給別人！　韓韶禧竟用IG主動私訊她：想變更親近

記者蔡琛儀／台北報導

由韓韶禧、全鐘瑞領銜主演的南韓話題犯罪電影《末路雙嬌》，拿下南韓新片首日票房冠軍，也將於本週五在台上映。兩位女神首度合作話題十足，韓韶禧更透露是自己主動透過Instagram私訊全鐘瑞，意外開啟密不可分的姐妹情誼，也為角色建立強烈情感基礎。

▲▼《末路雙嬌》由韓韶禧、全鐘瑞領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

談及合作契機，韓韶禧透露自己是透過IG主動聯繫全鐘瑞：「我並不是會隨便發私訊給別人的人，是因為很想跟她變得親近。雖然看在別人眼裡，我們可能感覺不同，但我在她身上看見某些與我類似的特質，所以就突發奇想發訊息給她，而她也很爽快地回覆了。」

她更大讚對方：「鐘瑞看起來好像很怕生，但演戲時卻非常野性，是那種不顧身體、全身心投入的類型，這點和我很合拍。我們在拍攝現場完全沒有不適感，尤其是在看劇本時，我自己也算敏感的人，但鐘瑞似乎會對每場戲更加敏銳地去分析，讓我覺得有很多值得學習的地方。」

全鐘瑞也表示：「去年收到劇本時，我心想『能遇到同齡女性雙主角的作品，是多麼困難的事啊？』原本認為不太可能，沒想到真的有這樣的作品，如果能和韶禧一起合作，我想一定能創造出超越劇本、更多元且精彩的化學反應。」

值得一提的是，兩人親自參與角色服裝與造型構思，為角色設定專屬色彩與符號，韓韶禧甚至直接使用自己平時的化妝包作為道具，增添角色生活感，也讓導演李煥大讚：「如果沒有她們，就不會有這部電影。」李煥也透露，本片原本其實是男女愛情電影，後來在《屍速列車》導演延尚昊建議下大幅改寫為犯罪類型，意外擦出新火花。